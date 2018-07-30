تونس:وزير الداخلية يتعهد بحفظ الأمن العام ومكافحةالارهاب

انسامد - 30 يوليو / تموز - تعهد وزير الداخلية التونسي الجديد ،هشام الفوراتي، في أول تصريح للصحفيين عقب حصوله على ثقة البرلمان، مساء السبت في قصر باردو، بحفظ الأمن العام وبمكافحة الجريمة وخاصة الجريمة الإرهابية والتي اعتبرها "أهم تحدي" لوزارته، وذلك حسبما ذكرت وكالة الانباء التونسية.



وأوضح الفوراتي الذي حاز على ثقة 148 نائبا، انه سيتحمل المسؤولية على رأس الوزارة وانه قبل بهذه المهمة رغم دقة المرحلة، مشددا على أن عدم انتمائه إلى أي حزب سياسي هو "رسالة واضحة ستسهل عليه مهمة النأي بالمؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات السياسية".



وأضاف الفوراتي أنه سيواصل الإصلاحات التي انطلقت فيها منذ فترة وزارة الداخلية ومن أهمها الاعتماد على التطورات الحديثة على غرار بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين ومواصلة تركيب كاميرات المراقبة، إضافة إلى مواصلة العناية بأعوان وإطارات المؤسسة الأمنية وتعزيزها، وخاصة عائلات الشهداء منهم.



