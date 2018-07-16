السفيرالإيطالي: دعم للبلديات الليبية المتضررة من الهجرة

انسامد - 16 يوليو / تموز - أعلن السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بيروني، أن ايطاليا ستقدم دعمًا عاجلاً للبلديات الليبية المتضررة من الهجرة غير الشرعية خلال الأسابيع المقبلة في إطار مبادرة «جسر التضامن» التي أطلقتها قبل أشهر.



وقال بيروني في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»: «تسليم شحنات جديدة عاجلة من إيطاليا للبلديات الليبية المتضررة من عمليات الاتجار بالبشر في الأسابيع القادمة في إطار برنامج جسر التضامن».



ويحتوي البرنامج على تقديم مساعدات ومستلزمات طبية وأدوية وإنسانية، إضافة إلى دعم المرافق العامة في مختلف البلديات.



واستهدف البرنامج حتى الان 20 بلدية في ليبيا، بدعم مالي بلغت قيمته نحو 20 مليون يورو، لتقديم الخدمات لصالح 1.5 مليون مواطن ليبي.



ووفق ما نشره السفير الإيطالي، فإن البرنامج قدم 150 طنًا من الأدوية و180 طنًا من المعدات الطبية و500 جهاز طبي لصالح 30 مركزًا صحيًا، إضافة إلى 11 سيارة إسعاف وحافلات مدرسية و30 فصلًا دراسيًا وست سيارات جمع قمامة وسيارات مطافئ و70 مضخة مياه و45 مولد كهرباء.



