انزعاج المجتمع الدولي من تحركات حفتر في منطقة الهلال النفطي

أنسامد - 9 يوليو/ تموز/ - قال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني إن تحركات المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الأخيرة في منطقة الهلال النفطي أزعجت المجتمع الدولي وتسببت في قلب الوضع الداخلي القائم، مع قراره بتسليم إدارة المنشآت النفطية في الشرق للمؤسسة للوطنية للنفط التي تتخذ من بنغازي مقراً لها، في أعقاب الهجوم الفاشل الذي قام به إبراهيم الجضران للاستيلاء على موانئ النفط في منطقة الهلال النفطي الاستراتيجي في 14 يونيو.



وأضاف ميدل إيست آي في سياق تقرير له أن حفتر برر تحركاته بالرغبة في إنهاء الفساد والتوزيع غير العادل للموارد من قبل مصرف ليبيا المركزي في شرق ليبيا، مشيرا إلي أن خطوة حفتر لا تقتصر على ذلك فقط بل يبدو أنها تهدف لتحدي المجتمع الدولي حول الهيئة التي يجب اعتبارها شرعية في ليبيا، مرجعًا ذلك إلى رغبة حفتر في تعزيز شرعيته التي تتهاوى محليا.



وأشار إلى أن أحد الأسباب التي دفعت ابراهيم الجضران لشن هجومه على الهلال النفطي في المقام الأول هو الاستياء الذي يشعر به بعض أعضاء قبيلة المغاربة، ومجموعات أخرى في الهلال النفطي بسبب فشل حفتر في الوفاء بوعوده بتحسين مستوى معيشة تلك القبائل، وتعزيز الأمن بالمنطقة.



وحذر التقرير من النتائج الكارثية لإغلاق موانئ التصدير على الاقتصاد الليبي بما فيها ارتفاع أسعار البضائع الأساسية بشكل كبير، ونقص الامدادات وانقطاع المياه وانتعاش أنشطة تهريب الوقود.



وأضاف أن إطالة أمد الأزمة، أو خروجها عن نطاق السيطرة بسبب آثارها السلبية المحتملة على الحياة الطبيعية لليبيين، يعني زيادة احتمالات تحول السياسات، التي أجبرت الجيش الليبي على شرعنة حصار الموانئ النفطية، إلى سلاح.



ووفقا ل ميدل إيست آي ،في حال اتخذ حفتر خطوة تعزز وجود مؤسسات منفصلة في شرق ليبيا، هناك خطر من أن فشل تلك الخطوة في الخروج بنتائج ملموسة سيجبر حفتر على الاختيار بين الرجوع عن قراره والتخلي عن إدارة الموانئ إلى مؤسسة النفط الوطنية أو تبني موقف انفصالي.



