وزارة العدل الليبية : هجوم على منزل نائب السراج

أنسامد - 27 يونيو/حزيران - صرحت وزارة العدل الليبية في بيان أن منزل فتحي عبد الحميد المجبري، أحد نواب رئيس الوزراء الليبي فايز السراج ، "قد تعرض لهجوم من قبل مسلحين مجهولين" في طرابلس الليلة الماضية وجرح أحد حراسه.



ويأتي هذا البيان الذي نقله مصدر عليم لأنسا، تعقيبا على معلومات تفيد عن إختطاف محتمل للمجبري.



وأشار المصدر أن عضو مجلس الرئاسة بقيادة سراج "بخير" و "في مكان آمن" ، دون تقديم المزيد من التفاصيل في ما عدا أن الوضع "تحت السيطرة".

في الصورة : فتحي عبد الحميد المجبري يجلس في الوسط بين السراج ومعيتق