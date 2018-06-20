انقاذ 115 مهاجرا وغرق 5 قبالة سواحل ليبيا

انسامد - 20 يونيو / حزيران - نقلت وسائل إعلام غربية عن أحد الناجين من حادثة غرق مركب هجرة غير شرعية /الاثنين/ قبالة السواحل الليبية أن سفينة إنقاذ إيطالية كانت متواجدة في الموقع ورفضت إغاثة المهاجرين.



وكانت القوات البحرية الليبية أعلنت إنقاذ 115 مهاجرًا غير شرعي وانتشال 5 جثت قبالة سواحل ليبيا.



وفي اتصال مع وكالة الانباء الايطالية "أنسا" نفي المتحث بإسم القوات البحرية الليبية عميد بحري أيوب قاسم وجود أي إهمال في إنقاذ المهاجرين.



وأوضح قاسم "كانت السفينة متواجدة وهي تتبع شركة إيطالية، ولم يكن هناك تغيير في الموقف".



وأكد عميد بحري أيوب قاسم أن المهاجرين الخمسة "كانوا متوفين قبل وصول السفينة وقبل وصول حرس السواحل الليبي".



وأشار قاسم إلي أن السفينة مرتفعه للغاية ويصعب عليها أن تقوم بعمليات إنقاذ، موضحا أنه لم يكن هناك استهتار او لامبالاة بعملية انقاذ المهاجرين. وأضاف المتحدث بإسم القوات البحرية الليبية أن السفينة كانت تراقب المهاجرين إلي حين وصول زورق قوات حرس السواحل الليبية، موضحا أن السفينة ليس لها علاقة بحادثة غرق خمسة مهاجرين.

