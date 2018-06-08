لبنان بعد الانتخابات… تحديات يفرضها تورط حزب الله فى سوريا

انسامد - 8 يونيو / حزيران - تطرح نتائج الانتخابات اللبنانية التى جرت فى السادس من مايو 2018- والتى أسفرت عن تقدم حزب الله وحلفائه، مقابل تراجع تيار المستقبل، وحضور لافت لحزب القوات - عدة تصورات "قد" تعيد صياغة تفاعلات لبنان مع المشهد الإقليمى لاسيما فيما يتعلق بالأزمة السورية. وتحديدا تفاعلات الحكومة الجديدة مع ثلاثة إشكاليات، هي: اللاجئين السوريين فى لبنان، وعودة الاتصال بالنظام السورى، والتصعيد بين حزب الله وإسرائيل فى سوريا. وذلك فى ضوء ما عكسته نتائج الانتخابات من تغير في توازنات الكتل النيابية. ويشير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في تقرير له إلي أن التغير المفترض حدوثه فى المشهد السياسى اللبنانى على وقع نتائج الانتخابات الأخيرة، التى تعزز من الوضع السياسى لحزب الله وحلفائه سيكون له انعكاساته على قضايا تعامل حزب الله مع الملف السورى، وتأتى فى مقدمتها أزمة اللاجئين السوريين فى لبنان، التى بلا شك تمثل عبئا كبيرا على قدرات لبنان الاقتصادية، بالرغم من انخفاض عدد اللاجئين إلى ما دون المليون بعد أن كان قد وصل إلي مليون ونصف المليون وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين.



ويضيف التقرير أن ازمة اللاجئين كانت بمثابة إشكالية أُستُخدمت كورقة انتخابية نتيجة انقسام مواقف القوى السياسية بشأنها. فقد حاولت هذه القوى توظيفها انتخابيا وأحيانا طائفيا؛ خاصة من قبل حزب الله، وحلفائه، الذى نجح فى الضغط بها على واقع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها لبنان، وواقع البنية التحتية التى تعانى من قصور مستمر ضاعفت أزمة اللاجئين السوريين من تفاقمه.



وتأتى الهواجس اللبنانية تحديدا من جانب القوى التى تعارض اللجوء السورى لكونه على المدى الطويل قد يؤدى إلى إحداث تغيير ديموغرافى؛ لاسيما أن معظم اللاجئين هم من الطائفة السنية، ومن المناطق الحدودية مع لبنان التى قام النظام السورى بتهجيرها قسرا، واستقدام عائلات شيعية وتوطنيها بدلا من المكونات السنية التى أصبحت لاجئة داخل الأراضى اللبنانية. ولا يعتبر هاجس التغيير الديموغرافى فى لبنان هاجسا شيعيا فقط، ولكن يمثل هاجسا للقوى السياسية المسيحية أيضا، وعلى رأسها حزب التيار الوطنى الحر المسيحى - الحزب السياسى للرئيس ميشال عون - الذى يعتبر أكبر رافض للوجود السنى السورى فى لبنان.



وأعلن التيار الوطني الحر عبر رئيسه جبران باسيل رفضه لبيان مؤتمر بروكسل، المعنى بسبل دعم لبنان فى مواجهة أزمة اللجوء السورى، والذى عُقد فى الرابع والعشرين من أبريل 2018، لاسيما فى ربطه بين حل أزمة اللجوء السورى فى لبنان بالتوصل لحل للصراع السورى.



ويمكن القول إن تقدم حزب الله فى نتائج الانتخابات البرلمانية اللبنانية قد أنتج مشهدا سياسيا مغايرا بدرجة ما عما كان قائما.



وأن هذا التغيير له انعكاساته على الدور الخارجى للحزب فى الملفات الإقليمية وتحديدا فى الأزمة السورية، وعلى تحالفاته الإقليمية من ناحية، وكذلك تحالفات خصومه، من ناحية ثانية، بما يدخل لبنان بين فكى رحى الطائفية الإيرانية ومصالحها فى المنطقة، والتى أصبحت لبنان بمقتضاها بعيدا إلى حد كبير عن سياسة النأى بالنفس التى "حاولت" حكومة الحريرى السابقة اعتمادها أساسا لتحركاتها الإقليمية.



