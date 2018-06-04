تقرير:الدعوات لاجراء انتخابات في ليبيا تتزايد بشكل كبير

أنسامد - 4 يونيو/ حزيران - قال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن الدعوات إلى إجراء انتخابات في ليبيا تتزايد بشكل كبير، ويعد إقامة الانتخابات محور خطة العمل التي قدمها المبعوث الأممي غسان سلامة، سبتمبر الماضي.



وأشار المجلس في تقرير له إلي أن إقامة الانتخابات في ليبيا أصبح أيضا من نقاط التركيز الرئيسية لدول مجموعة «3+3» التي تضم فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة ومصر والإمارات.



وفي تلك الأثناء، تحركت فرنسا بمبادرة خاصة لضمان وضع جدول للانتخابات قبل نهاية العام الجاري.



وأضاف التقرير "الحرب الأهلية التي اندلعت في 2014 عمقت الخلافات المعقدة الموجودة بالفعل، وزادت من حالة التشرذم السياسي، مع ظهور مؤسسات مالية متنافسة في شرق ليبيا، وضعفت بعض هيئات الحكومة ما جمد قدرة الدولة على العمل".



وتابع: «في ظل هذا الفراغ، ازدهرت الآليات غير الرسمية للتشغيل، ما ساهم في تمكين هؤلاء في المناصب السياسية والاقتصادية والعسكرية.



والطبيعة المربحة للوضع القائم خلق في المقابل حافزا قويا للنخبة الحالية للحفاظ على هذا الوضع حتى مع انتشار العنف والإجرام والخراب»، مشيرا إلي أن النخبة الحالية استغلت المساعي الدولية للتوسط في التوصل إلى تسوية سياسية وتحقيق الاستقرار من أجل زيادة نفوذهم وقوتهم والوصول إلى الموارد.



وينوه التقرير أنه بعد أربع سنوات من المحاولة وبذل الجهود شعرت القوى الدولية بالاستياء والغضب، ما دفعهم للبحث عن (آلية إجبار) يمكن استخدامها لتشويش الوضع القائم وإحداث تغيير.



ووفقا للتقرير، ظهر إجماع متنام بين دول مجموعة (3+3) يوم 3 مايو في لندن من أجل الضغط على الأطراف الليبية لإجراء انتخابات برلمانية، نظرا للمخاطر التي تتهدد أوروبا من تجدد الصراع أو تدهور في ظل الوضع الراهن.



ورغم أن إجراء انتخابات برلمانية ليس كافيا لمعالجة المشاكل الاساسية في ليبيا، الا أن مجموعة (3+3) تأمل في أن تساعد الانتخابات في وضع سلطة تنفيذية وتشريعية متماسكة وخلق بيئة أكثر ملائمة لإحداث تغيير.



ويري المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية أن الانتخابات في ليبيا لها القدرة على إحداث التغيير المطلوب الذي تحتاجه ليبيا، أو زعزعة الاستقرار بشكل أكبر.



