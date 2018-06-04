الجزائر: كشف مخابئ للإرهابيين تحوي أسلحة وذخيرة

أنسامد - 4 يونيو/ حزيران - أفادت وكالة الانباء الجزائرية أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي الجزائري تمكنت من كشف خمسة مخابئ للإرهابيين تحوي أسلحة وذخيرة وأغراض أخرى، وذلك إثر عملية بحث وتفتيش السبت في ولاية سكيكدة. وذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش بسكيكدة ، يوم 2 يونيو 2018، خمسة مخابئ للإرهابيين تحوي 7 قذائف هاون عيار 60 ملم وبندقية مضخية (1) و3 قنابل تقليدية الصنع و110 لتر من المواد الكيميائية (الأمونيترات) التي تدخل في إعداد المتفجرات، بالإضافة إلى 1131 طلقة من مختلف العيارات ومعدات التفجير وصفائح لتوليد الطاقة الشمسية وكمية معتبرة من المواد الغذائية والأدوية والألبسة وأغراض أخرى.



من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 36 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع"، فيما تم توقيف "74 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة.



