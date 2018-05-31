أكثر ما يثير القلق في الشرق الأوسط هذا الصيف

أنسامد - 31 مايو/آيار - نال العالم العربي أكثر من نصيبه الكافي من أعمال العنف خلال السنوات القليلة الماضية. لكن أكثر ما يقلق هو تصاعد وتيرة العنف وبروز تحوّل جديد في الحرب يسفر عن هدر المزيد من الأرواح.



وبحسب موقع كارنيغى للشرق الأوسط، فالأحداث كلّها توحي باندلاع مزيد من العنف، في ظل تواصل الحرب في سورية، والتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران، وإصرار طهران على توسيع نفوذها في المنطقة، وتقدّم حزب الله في الانتخابات البرلمانية اللبنانية، وتزايد وتيرة الهجمات الإسرائيلية في سورية. والجدير ذكره هنا أنه من غير المحتمل أن تخوض إيران وإسرائيل حرباً ضمن حدودهما، لذا فالمواجهات ستكون على الأرجح على ساحتَي سورية ولبنان. إلا أن مثل هذه المواجهات يمكن أن تتصاعد وتتفرّع إلى جوانب مختلفة، في الوقت الذي لاتلوح فيه أية نهاية محتملة في الأفق.



من جهة أخرى، يمكن أن يتطوّر الخطاب الساخن ويتحوّل إلى صدامات مسلحة في بيئة فائقة التسلّح. ولم يتمّ الردّ على الضربات الإسرائيلية في سورية، ماقد يشجّع أكثر إسرائيل.



وقد يؤدي الدعم الإيراني للأنشطة الموسّعة لحزب الله وغيره من الجماعات في سورية، والتهديدات بتوجيه ردّ ضدّ إسرائيل، إلى اندلاع المزيد من أعمال العنف.



ففي حين جعلت سبع سنوات من الحرب في سورية البعض يعتقد أن اندلاع المزيد من أعمال العنف لن يُحدث تغييرا يذكر، يمكن أن يمتدّ لهيب الحرب ليحرق المزيد من الناس والمجتمعات.



بيد أن اندلاع مواجهة إيرانية- إسرائيلية، على الأرجح في الأراضي العربية، يمكن أن تخرج عن السيطرة. ويُعتبر فشل الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية في كبح جماح المواجهات الحالية، خير دليل على أن عدداً قليلاً من هذه الجهات سيكون قادراً على إنهاء حرب أوسع نطاقاً أو حتى يكون مستعداً لفعل ذلك.



