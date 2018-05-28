نبيه بري، الرجل الذي لا يمكن هزيمته فاز برئاسة مجلس النواب

انسامد - 28 مايو/أيار - لم تمنع الانتخابات التشريعية الأخيرة في لبنان ، وهي الأولى منذ عام 2009 ، وقانون الانتخابات الجديد الصادر عام 2017 ، رموز الانظمة السابقة من البقاء في السلطة. بدءا من نبيه بري الذي لا يمكن تنحيته والذي أعيد انتخابه للمرة السادسة على التوالي ، في 23 مايو ، رئيسا لمجلس النواب اللبناني. وذلك دون أن يجرؤ أحد على الوقوف ضد هذا الحليف التقليدي للنظام السوري المجاور.



ويرأس نبيه بري مجلس النواب اللبناني منذ عام 1992. وهو محام شيعي اجش الصوت يرأس حركة امل اللبنانية.



وقال احد النواب اللبنانيين السابقين في تصريحات لقناة فرانس 24 دون الكشف عن اسمه "نبيه بري رجل تكتيكي ذكي ومخضرم وسياسي واقعي وعقلاني"، مشيرا إلي ان بري لديه غريزة للبقاء في السياسة بطريقة غير مألوفة، وترجع قدرته علي البقاء لقدرته على التعامل مع الخصوم.



ولد نبيه بري في عام 1938 في سيراليون ، في عائلة من المهاجرين من جنوب لبنان ، وتخرج في كلية الحقوق. لم يكن مقدرا له العمل في السياسة ، حيث كانت السياسة حكرا علي كبري العائلات الإقطاعية الشيعية.



وشهدت حياة نبيه بري تغييرا جذريا في منتصف الستينات عند اتصاله بالامام موسى الصدر الذي قام بتأسيس "حركة المحرومين" عام 1974.



ويقول النائب السابق الذي كان مقربا من بري "أظهر نبيه بري في وقت مبكر جدا شعوراً بالثورة ضد المظالم التي كانت تضرب طائفته ، ما دفعه إلي خوض غمار السياسة وإعجابه بالإمام الصدر".



وتم تعيين المحامي الشاب ناطق باسم رئيس المكتب السياسي للحركة "الثورية" ثم رئيسا للمكتب السياسي للحركة التي فقدت مؤسسها في عام 1978 والذي اختفى في ظروف غامضة في ليبيا حيث كان يقوم بزيارة بناء على دعوة من العقيد القذافي. وشكل اختفاء موسى الصدر ، الذي لم تتضح اسبابه حتي الان، نقطة تحول في حياة نبيه بري الذي تولي رئاسة الجناح المسلح لـ "حركة المحرومين" ، في عام 1980، والتي أطلق عليا اسم حركة أمل.



ووفقا لقناة فرانس 24 ، يعيب عليه خصومه اللجوء إلى الابتزاز السياسي والتاثير علي المؤسسات، كما اتهموه باستغلال سلطته في إقامة نظام زبائني لصالح انصاره والمقربين من أعضاء حركته.



في الانتخابات التشريعية التي جرت في 6 مايو ، وهي أول انتخابات جرت منذ عام 2009 ، فاز نبيه بري وحزبه ، اللذان قدما قوائم مشتركة مع حزب الله ، بـ 16 مقعداً ، مقابل 13 مقعداً لـ "حزب الله"، ما يعني أنه لايزال احد أركان المشهد السياسي اللبناني.



