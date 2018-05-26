غزة: محلل، مصر وقطر نحو وساطة ل "السلام البارد"

أنسامد - 26 مايو/آيار - يقوم اثنان من الخصوم الجيوسياسييين في الشرق الأوسط، ومصر وقطر، بوساطة من أجل إقامة "سلام بارد" في غزة من خلال تحقيق بعض أهداف القاهرة على الأرض لتخفيف محتمل للإحتكاك بين الدوحة والتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.



في تصريحات لأنساالقاهرة رسم هذا السيناريو محلل من المعهد الدولي للدراسات السياسية ISPI، في ميلانو، جيوسيبي دنتشي، تعليقا على أخبار بثتها وسائل الإعلام الإسرائيلية حول "حوار محتمل بين مصر وقطر يهدف فقط إلى ضمان الأمن على المدى الطويل في قطاع غزة".



وقال "إن دوافع هذه المبادرة هي أولا وقبل كل شيء الفرص الإنسانية والسياسية للإثنين بشكل خاص في غزة".



وأضاف مصر تهدف إلى التأكيد على دورها الحاسم تاريخيا "في القطاع" و "كسر الخيط الأحمر الرقيق الذي يربط الأراضي الفلسطينية بسيناء"، المليئة بالعصابات الإجرامية والمنظمات الإرهابيية الردايكالية مثل الجناح المصري لداعش.



وأشار أن قطر، من جانبها، التي تخضع لعزلة دبلوماسية إقتصادية بتهمة إثارة الإرهاب في الشرق الأوسط، "ستسعى إلى الدخول في مباراة غزة من خلال دور إنساني وإيجاد "وسيط "في مصر" مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة،"مشيرا أن هناك "تقدما بسيطا في الحوار".



