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ناشط ليبي يطالب بانقاذ درنة من تهديدات حفتر
    Libia: tv, otto i raid egiziani, cinque morti a Derna

    انسامد - 24 مايو / ايار - طالب احد نشطاء درنة - هويدي الجزيري ممثل المجتمع المدني بالمدينة - الامم المتحدة بالتدخل لانقاذ مدينة درنة من الضربة التي توعدها بها الفريق خليفة حفتر . وفي حديث عبر الهاتف لوكالة الانباء الايطالية انسا ، نفي الناشط الاتهامات الموجهة للمدينة الليبية الواقعة في خضم ازمة انسانية ضخمة بوجود ارهابيين معروفين بها.

    و قال " يجب علي الامم المتحدة التدخل لانقاذ درنة من الضربات المتوقعة ..هذه جريمة لا تغتفر سيتم ارتكابها في حق المدينة " مشيرا الي التهديدات التي اطلقها حفتر مسبقا.

    قال الجزيري" مازالت المدينة تحت الحصار للعام الثالث علي التوالي و في الايام الاخيرة تعرضت المدينة للعديد من الغارات الجوية"..

    مؤكدا ان" الاوضاع الانسانية في المدينة بالغة السؤ حيث لا يتوفر الطعام و الحياة اصبحت بالغة الصعوبة ".

    و ردا علي سؤال حول ما اذا كان بين المحتجزين في درنة عناصر من القاعدة او من تنظيم الدولة الاسلامية اجاب بالنفي مؤكدا ان هذا الكلام عار تماما من الصحة .

    و اشار الي ان درنة قامت بطرد جهاديي الدولة الاسلامية منذ 20 ابريل 2016 و هو تاريخ نهاية وجود داعش في درنة ".

    الصورة تمثل مدينة درنة اثناء الغارات الجوية فبراير 2015

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