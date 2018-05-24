ناشط ليبي يطالب بانقاذ درنة من تهديدات حفتر

انسامد - 24 مايو / ايار - طالب احد نشطاء درنة - هويدي الجزيري ممثل المجتمع المدني بالمدينة - الامم المتحدة بالتدخل لانقاذ مدينة درنة من الضربة التي توعدها بها الفريق خليفة حفتر . وفي حديث عبر الهاتف لوكالة الانباء الايطالية انسا ، نفي الناشط الاتهامات الموجهة للمدينة الليبية الواقعة في خضم ازمة انسانية ضخمة بوجود ارهابيين معروفين بها.



و قال " يجب علي الامم المتحدة التدخل لانقاذ درنة من الضربات المتوقعة ..هذه جريمة لا تغتفر سيتم ارتكابها في حق المدينة " مشيرا الي التهديدات التي اطلقها حفتر مسبقا.



قال الجزيري" مازالت المدينة تحت الحصار للعام الثالث علي التوالي و في الايام الاخيرة تعرضت المدينة للعديد من الغارات الجوية"..



مؤكدا ان" الاوضاع الانسانية في المدينة بالغة السؤ حيث لا يتوفر الطعام و الحياة اصبحت بالغة الصعوبة ".



و ردا علي سؤال حول ما اذا كان بين المحتجزين في درنة عناصر من القاعدة او من تنظيم الدولة الاسلامية اجاب بالنفي مؤكدا ان هذا الكلام عار تماما من الصحة .



و اشار الي ان درنة قامت بطرد جهاديي الدولة الاسلامية منذ 20 ابريل 2016 و هو تاريخ نهاية وجود داعش في درنة ".



الصورة تمثل مدينة درنة اثناء الغارات الجوية فبراير 2015