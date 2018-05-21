السعودية تعتقل سبعة ناشطين في مجال حقوق المراة

أنسامد - 21مايو/آيار - أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات السعودية اعتقلت الثلاثاء الماضي سبعة ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، وذلك قبل بضعة أسابيع على تطبيق قرار السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" االفرنسية "في موقعها علي شبكة الانترنت.



وقالت المنظمة إن أسباب اعتقال الناشطين السبعة لم تتضح بعد، لكنها نقلت عن ناشطين قولهم انه في شهر سبتمبر 2017 "اتصل الديوان الملكي بناشطين بارزين وحذرهم من الادلاء بتصريحات اعلامية".



وأضافت هيومن رايتس ووتش ان اتصال الديوان الملكي بهؤلاء الناشطين "جاء في نفس اليوم الذي أعلنت فيه السلطات رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات".



ولفتت المنظمة الحقوقية الى ان من بين الناشطين الموقوفين منذ 15مايو الجاري لُجين الهثول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، وهن ثلاث ناشطات اشتهرن بدفاعهن عن حق المرأة بقيادة السيارة ومطالبتهن برفع وصاية الرجال على النساء.



وتنفذ المملكة سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في الأشهر الأخيرة بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، بدءا من السماح للنساء بقيادة السيارات حتي اقامة دور للسينما في المملكة.



وتهدف خطة الإصلاح الواسعة هذه ، التي يُطلق عليها "رؤية 2030" ، إلى تنويع الاقتصاد السعودي ، الذي يعتمد بشكل كبير على النفط. ومع ذلك ، يري العديد من النشطاء السعوديين ان هذه الإصلاحات لن تكون إلا تجميلية طالما أن النساء السعوديات لا يتحررن بالكامل من وصاية الرجل.



