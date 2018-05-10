الاتحاد من أجل المتوسط يطلق مشروعا لتحسين الربط البحري

أنسامد - 10 مايو /أيار - أطلق الاتحاد من أجل المتوسط مشروع ترانسلوجمد في إطار المؤتمر الأول للاتحاد للنقل البحري والخدمات اللوجستية الذي عقد يومي 8-9 مايو/أيار في مدينة الإسماعيلية في مصر، تحت رعايةالحكومة المصرية بالشراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة النقل المصرية واتحاد غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط .



وبحسب بيان للإتحاد صدر أمس على صفحته الرسمية، سيعمل المشروع على مدى خمس سنوات على تشجيع الحلول المُستدامة ومتعددة الوسائط من خلال توفير التدريب وبرامج نقل المعرفة المعتمدة إلى أكثر من 1000 من العاملين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الجزائر ومصر والأردن وإيطاليا والمغرب وإسبانيا وتونس. يهدف مشروع الى الإسهام في إنشاء شبكة مُستدامة وقابلة للتشغيل المتبادل للبنى التحتية في قطاع النقل في المنطقة الأورومتوسطية.



وقد انطلقت بعض نشاطات هذا المشروع في وقت سابق في موانئ برشلونة وتشيفيتافيكيا وجنوا وطنجة المتوسط ورادس وستمتد قريبا لتشمل موانئ الناظور وصفاقس ومستغانم والاسكندرية ودمياط وبورسعيد والعقبة.



جمع مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط أكثر من 300 مشارك وهو يعد بمثابة منتدى إقليمي يجمع بين ممثلي الحكومات ورؤساء سلطات الموانئ ورؤساء المنظمات الدولية والمؤسسات المالية بالإضافة إلى خبراء وممثلين من القطاع الخاص بالمنطقة الأورومتوسطية. ويسلط المؤتمر الضوء على الممارسات المُثلى وعلى قصص النجاح التي تعزز تعددية الوسائط والترابط في المنطقة بالإضافة إلى استكشاف فرص الأعمال المُحتملة للقطاع الخاص.



وصرح السفير إيهاب فهمي، الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط: "اليوم وأكثر من أي وقت مضى، يستدعي السياق المتوسطي حشد جهود جميع الجهات الفاعلة لتعمل معًا على تعزيز قصص النجاح وعلى تنفيذ أجندة إيجابية للمنطقة الأورومتوسطية بالاستفادة بشكل فعّال من إمكاناتها البشرية والاقتصادية الواعدة غير المستغلة من أجل مواجهة التحديات المتعددة والمتشابكة التي تواجهها المنطقة ". كما أضاف: "تتمتع المنطقة بإمكانات هائلة لتحقيق مستوى أكبر من التكامل التجاري البحري بين كلا الضفتين ويمكن الاستفادة منها من خلال تعزيز الحلول متعددة الوسائط والعمل على زيادة كفاءة واستدامة النقل والخدمات اللوجستية. إن الارتقاء بالبنية التحتية الخاصة بالتجارة والنقل في منطقتنا قد تؤدي إلى نمو التجارة الإقليمية بنسبة 3.6% ونمو الصادرات بنسبة 6.5%".



ينفذ مشروع بواسطة المدرسة الأوروبية للنقل متعدد الوسائط وتمت المصادقة عليه بالإجماع من قبل الدول الثلاث وأربعين الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 كمشروع ذي أولوية لتعزيز الترابط المستدام للنقل في المنطقة.



