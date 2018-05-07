انسامد - 7 مايو / ايار - مع انطلاق الانتخابات التشريعية في لبنان نشرت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات 1200 مراقب من متطوعيها في كافة انحاء البلاد لضمان حسن سير الانتخابات التشريعية التي انطلقت يوم الاحد.



وذكرت قناة فرانس 24 في تقرير لها أن الجمعية تسعي لحماية العملية الديمقراطية وضمان التزام الدولة بالحيادية اثناء الانتخابات التشريعية.



ويجلس حسن سبيتي ، طالب في السنة الأخيرة في هندسة الاتصالات في صيدا ، في جنوب البلاد ، بالقرب من مدخل الجمعية حيث يفكر في المسؤولية الملقاة علي عاتقه اثناء الانتخابات.



وانضم حسن الي الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات منذ ثلاث سنوات قادما من احدي منظمات المجتمع المدني الاخري.



ويقول حسن " أعتقد أنني ساقضي الليلة ساهرا، هناك الكثير من العمل والكثير من الأشياء التي يجب مراقبتها، وبالتاكيد ستكون هناك مشكلات نظرا لتعقيدات قانون الانتخابات، ولكن يجب أن تكون هناك تضيحات من اجل يوم هام كهذا".



واخر انتخابات تشريعية جرت في لبنان تعود لعام 2009 وذلك بعد تمديد عمل مجلس النواب الحالي لثلاث مرات نظرا لعدم وجود توافق حول قانون الانتخابات الجديد، الذي جري التصويت عليه في يونيو 2017.



الا أن الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات تقول ان القانون منقوص ومعقد.



وعقدت الجمعية خلال الأشهر الخمسة الماضية ما لا يقل عن 150 اجتماعا لاطلاع الناخبين على القواعد الجديدة في الانتخابات وكيفية حساب الأصوات.



ويصوت حسن لأول مرة في حياته حيث أن المشاركة في الانتخابات تبدا عند بلوغ 21 عاما في لبنان، كما هو الحال بالنسبة ل 500.000 شاب لبناني كانوا محرومين من هذا النوع من التصويت منذ عام 2009. ويقول حسن "أتوق للتعبير عن نفسي ، أريد أن يحسب صوتي ". وقد جاء إلى مقر المنظمة غير الحكومية لاستعادة المعدات والسترات الزرقاء التي يرتديها متطوعي الجمعية المنتشرين في 6796 مركز اقتراع منتشرة في الدوائر الانتخابية الخمسة عشر في البلد.



وهو مسؤول الي جانب حوالي 50 مراقبا اخرين تتراوح اعمارهم بين 18 عاما و 70 عاما عن مراقبة الانتخابات في النبطية ، وهي مدينة كبيرة في جنوب لبنان ومعقل لحزب الله.



ووفقا لفرانس 24، أطلقت الجمعية خطا ساخنا لرصد اية خروقات او انتهاكات اثناء الانتخابات.



ويضيف حسن "سنكون هناك لرصد المخالفات ، ومن ناحيةأخرى لا يحق لنا إيقافها ، وهذا ليس دورنا ".



وستقوم الجمعية بكتابة ونشر تقرير، والذي سيصبح في متناول المواطنين والأحزاب السياسية والمرشحين الذين خسروا الانتخابات حتى يتمكنوا من تقديم شكوى إذا رغبوا في ذلك.



