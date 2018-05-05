شركة جنيز إنفورميشين:هجوم داعش الأخير في طرابلس هو الأحدث

أنسامد - 5 مايو/ايار - قالت شركة "Jane's Information Group" المختصة فى قضايا الامن والدفاع إن الهجوم الارهابي الذي شنه تنظيم داعش في طرابلس هو الأحدث في سلسلة من الهجمات التي يشنها متشددون من التنظيم تستهدف مواقع وأفراد ذات صلة بالانتخابات في عدد من البلدان التي ينشط فيها التنظيم، لا سيما العراق وأفغانستان.



واضافت الشركة التي تتخذ من لندن مقرا لها أن تلك الهجمات جاءت في أعقاب رسالة صوتية صادرة في 22 أبريل علي لسان المتحدث باسم تنظيم الدولة الإسلامية أبو الحسن المهاجر، كما أنها تعكس الزيادة في المواد الدعائية التي تركز على الانتخابات والعمليات الديمقراطية في البلدان ذات الأغلبية المسلمة ، والتي تشير إلى استراتيجية متماسكة لإعادة تنشيط قاعدة الدعم الخاصة بالتنظيم وأهميتها في المجتمعات الإسلامية بعد انهيار خلافتها في سوريا والعراق.



ووفقا ل"Jane's Information Group"، فإن قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على مواصلة تهديداته ستكون مؤشرا رئيسيا لتقييم القدرات الحالية لداعش في جميع أنحاء المنطقة وقدرتها على وضع التوجيهات وتقديم الدعم للعديد من اذرعه المحلية.



وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في 2 مايو مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري المزدوج الذي استهدف مكتب المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة الليبية طرابلس، والذي أسفر عن مقتل 16 شخصا.



ووفقا لوسائل الإعلام الليبية، فإن الهجوم على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تم تنفيذه بواسطة شخصين اقتحما المبنى وفتحا النيران ، قبل أن يقوما بتفجير عبوات ناسفة كانت بحوزتهم . لقي ما لا يقل عن 16 شخصا مصرعهم كما اُصيب 11 اخرون في الهجوم، من بينهم ثلاثة من عناصر الأمن.



وفي بيان صادر عن وكالة أعماق للانباء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية بعد الهجوم بساعات قليلة ، قال داعش إن العملية جاءت استجابة لدعوة المتحدث باسم الجماعة الشيخ أبو الحسن المهاجر "لاستهداف مراكز انتخابات المشركين وأولئك الذين يدعمونهم".



وآخر هجوم قامت الدولة الإسلامية بتنفيذه في طرابلس كان في عام 2015 ، على الرغم من أن التنظيم لايزال نشطا للغاية في المناطق الوسطى والجنوبية من ليبيا. وفي 3 مايو ، ذكرت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مصادر في الاستخبارات الليبية أن حوالي 300 من مقاتلي الدولة الإسلامية قد عادوا إلى ليبيا من سوريا والعراق خلال الشهرين الماضيين.



