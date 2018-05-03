مؤتمر صحفي لاطلاق مشروع ترانسلوجميد في مصر

انسامد - 3 مايو / ايار - تعقد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع الامانة العامة لمنطقة إتحاد من اجل المتوسط مؤتمرآ صحفيآ يوم الثلاثاء القادم بفندق تيوليب الفرسان بمدينةالاسماعيلية .



يحضر المؤتمر عددمن الوزراء و ممثلى الحكومات الاوروبية ، العربية و رؤساء منظمات إقليمية دولية وذلك لاطلاق مشروع ترانسلوجميد احد المشروعات الهامة لدول الاتحاد .و من ابرز الدول المشاركة المانيا , أسبانيا, تونس , الجزائر , الاردن والمغرب .



بلغ عدد المشاريع التنموية التي تبناها الاتحاد من أجل المتوسط وقام بدعمها ومنحها ختم المصادقة بمختلف الدول التابعة للحوض المتوسطي 50 مشروعا موزعة على العديد من المجالات والقطاعات التي تشكل رافعة للتنمية البشرية وتعزيز التكامل الإقليمي بالمنطقة.



وأكد بيان للأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط أن هذه المشاريع التي تكرس قيم التعاون والشراكة على الصعيد الجهوي تندرج في إطار اختصاص الاتحاد من أجل المتوسط للنهوض بالتنمية البشرية وتعزيز التكامل الإقليمي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وذلك بالتصدي للأسباب الجذرية للتحديات الاجتماعية الاقتصادية الملحة التي تواجهها.



وأوضحت نفس المصادر أن المشاريع الثلاثة التي تبناها الاتحاد من أجل المتوسط والتي تمت المصادقة عليها من طرف كبار المسؤولين بالدول ال 43 الأعضاء في الاتحاد خلال الاجتماع الذي استضافته وزارة الخارجية الإسبانية مؤخرا بمدريد وترأسته الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط تهم شبكة دعم ريادة الأعمال في منطقة المتوسط بالإضافة إلى مشروعي "إنكوربورا" و "ترانسلوجميد".



وحسب البيان فإن مشروع شبكة دعم ريادة الأعمال في منطقة المتوسط الذي يمتد لثلاث سنوات ويشمل كل من المغرب وتونس والجزائر ولبنان ومصر وفرنسا يهدف إلى تطوير عمل شبكة الجمعيات التي أنشأت حديثا وهي "شبكة دعم ريادة الأعمال في المتوسط" لمساندة الفاعلين الاقتصاديين وأرباب المقاولات الصغيرة والمتوسطة في منطقة البحر المتوسط.



وأكدت أن من شأن هذا المشروع الذي قدمته "الوكالة من أجل التعاون الدولي والتنمية المحلية في حوض المتوسط"، أن يعزز ويدعم الشراكة بين الشمال والجنوب وفيما بين بلدان الجنوب باعتباره يتضمن أكثر من 50 مؤسسة من القطاعين العام والخاص التي تساند وتصاحب إنشاء الشركات وإيجاد فرص الشغل في منطقة البحر المتوسط.



ومشروع "ترانسلوجميد" الذي جاء بمبادرة من "المدرسة الأوروبية للشحن البحري القصير" هو مشروع إقليمي النطاق تقوده الصناعة لبناء القدرات حيث يركز على التدريب المتعدد الوسائط وعمليات نقل المعرفة لمساندة تنفيذ سلسلة نقل مستدامة وحلول متعددة الوسائط فضلا عن تطوير خدمات الطريق البحري السريع.



يشار إلى لقاء كبار مسؤولي الدول أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط الثلاث والأربعين الذي احتضنته مدريد شكل مناسبة لبحث ومناقشة مختلف الأنشطة ومبادرات التعاون الإقليمي المقبلة التي أطلقتها الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط خلال النصف الثاني من السنة الجارية (2017).



أما مشروع "إنكوربورا" فيروم تيسير الحصول على فرص العمل للفئات الهشة والفقيرة في منطقة البحر المتوسط عبر تقييم التجارب السابقة الناجحة لبرنامج (إنكوربورا) الذي هو برنامج للإدماج الاجتماعي المهني مطبق في إسبانيا وبولندا والمجر والمغرب.



