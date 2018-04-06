مشروع ميد تسو لتنفيذ شبكة كهرباء المتوسط

انسامد - 6 ابريل / نيسان - يُعقد في مقر البرلمان الاوروبي في بروكسيل يوم الثلاثاء القادم 10 ابريل مؤتمر حول مشروع شبكة كهرباء دول البحر الابيض المتوسط.



وسوف يناقش المؤتمر خارطة طريق تم اعدادها لتنفيذ مشروع شبكة كهرباء امنة ومستدامة في اطار سوق موحدة للطاقة تضم 18 بلدا.



وتتولي 20 شركة من 18 بلدا من دول الاتحاد الاوروبي ودول اخري خارج الاتحاد الاوروبي تنفيذ المشروع الذي يطلق عليه "المتوسط" والذي تديره "ميد تسو" (رابطة مسيري شبكات نقل الكهرباء للبحر الأبيض المتوسط).



وجدير بالذكر ان هذا المشروع انطلق عام 2015 بتمويل من الاتحاد الاوروبي بلغ ثلاثة ملايين يورو.



ويهدف المشروع إلي توفير الكهرباء لحوالي 500 مليون شخص في إيطاليا والبرتغال وفرنسا وتركيا واليونان وإسبانيا ومصر وليبيا والمغرب والجزائر واسرائيل وفلسطين والأردن وتونس وسلوفينيا وقبرص وتونس والجبل الأسود.



وشارك فى المشروع 146 خبيرا كما عٌقد 93 اجتماعا فنيا.



ومن الناحية العملية يهدف المشروع إلي تحقيق التكامل بين أنظمة الطاقة علي جانبي المتوسط من خلال خطة لتنمية المنطقة ووضع تعريف للقواعد المشتركة وإقامة قاعدة بيانات مشتركة وتبادل الخبرات