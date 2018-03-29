تقرير: فنادق الكويت الأعلى إشغالا بالمنطقة في 2017

أنسامد - 29 مارس /آيار - أشار تقرير لـ"إرنست آند يونغ"، حول قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى أن سوق الضيافة في المنطقة شهد نموا هامشيا في عام 2017.



وأضاف التقرير، وفقاً لـ"القبس"، أنه باستثناء مصر والكويت، سجلت أسواق الضيافة في المنطقة انخفاضاً في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة نتيجة عوامل، مثل: زيادة الإمدادات، والتغييرات التنظيمية، والإصلاحات المستمرة في بيئة الاقتصاد الكلي.



وبحسب التقرير، سجل سوق الضيافة في مدينة الكويت أعلى أداء في معدلات الإشغال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع زيادة بواقع 7.3 نقطة مئوية من 42.9% في عام 2016 إلى 50.1% في عام 2017.



ومع ذلك، شهد متوسط سعر الغرفة في الكويت تراجعاً طفيفاً بنسبة 2.9% من 241 دولاراً في عام 2016 إلى 234 دولاراً في العام الماضي؛ مما أدى إلى زيادة في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة بنسبة 13.6% لترتفع من 103 دولارات في 2016 إلى 117 دولاراً في .2017 وأوضح تقرير "إرنست آند يونغ" أن فعاليات مثل: الدورة 38 من قمة مجلس التعاون الخليجي، ومؤتمر ومعرض الخليج للدفاع والطيران، ساهمت في زيادة معدلات الإشغال في الكويت خلال العام الماضي.

