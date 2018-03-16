فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق شقيقة ولي العهد السعودي

انسامد 16 مارس/اذار قال موقع "لو فيغارو" الفرنسي، الخميس، إن القضاء الفرنسي أصدر مذكرة توقيف بحق الأميرة حصة بنت سلمان شقيقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وأفادت الموقع الفرنسي بأن مذكرة التوقيف صدرت للاشتباه في أن الأميرة أمرت حارسها الشخصي بضرب أحد الحرفيين بينما كان يعمل في شقتها بباريس.



وصدرت المذكرة في أواخر يناير 2018 من قبل قاضية في العاصمة الفرنسية، مؤكدة معلومات نشرتها مجلة "لو بوان" الفرنسية الأسبوعية.



وبحسب الموقع الفرنسي، وصل أحد الحرفيين، في أيلول 2016، للعمل في شقة الأميرة في جادة "فوش" الراقية، وقال في إفادته إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل عليها عندما تم اتهامه بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الإعلام.



ولفت إلى أن الأميرة التي بدا عليها الغضب أمرت حارسها الشخصي بضربه، موضحا أنه تعرض للضرب خصوصا في الوجه، وكذلك للإهانة، بحسب فرانس برس.



كما صرح الحرفي أن حارس شقيقة ولي العهد السعودي أمره بالركوع على ركبتيه ويداه موثقتان، لتقبيل رجلي الأميرة، مشيرا إلى أنه تمكن من مغادرة الشقة بعد عدة ساعات ومصادرة معداته.



هذا وقد وجهت إلى الحارس الشخصي في الأول من أكتوبر 2016 اتهامات باستعمال العنف بواسطة السلاح والاحتجاز والسرقة والتهديد بالقتل.



