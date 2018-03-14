كونسوتيروم"جرانا بادانو دوب" يسعى لزيادة التصدير للخليج"

أنسامد - 14 مارس /آذار - أكد نقولا سيزار بالدريجى، رئيس كونسوتيروم "توتيلا جرانا بادانو دوب" لحماية منشأ المنتج،أن الكونسورتيوم يسعى لزيادة التصدير لدول الخليج، محققا "مجهودا ثقافيا" من أجل التكيف مع الأسواق الهامة في الشرق الأوسط. وفي تصريحات لموقع "أنسامد والخليج" قال بالدريجي "أن الأسواق في الخليج وبشكل عام في الشرق الأوسط مهمة للصناعة الإيطالية"صنع في إيطاليا"، وذلك ردا على طلب التعليق حول مشاركة الكونسورتيوم في "جالفوود"، أكبر معرض لللطعام في شبه الجزيرة العربية وكل الشرق الأوسط، والذي عقد الشهر الماضي في دبي. وأضاف "أن جرانا بادانو دوب" لحماية منشأ المنتج هو الأول في الصادرات الإيطالية والأول في حماية منشأ المنتج الأكثر إستهلاكا في العالم، مع صادرات من قوالب الجبن بلغت حوالي 1،800،000 عام 2017 ، ويهدف أيضا إلى مزيد من التطوير لفتح منافذ جديدة لمنتج حقق نموا قدره 4،942،054 قالبا من الجبن عام 2017 وأشار "جالفوود كانت منذ 23 عاما معرضا للمنتجات في سوق مثل الإمارات العربية المتحدة" مشيرا أن "الوصول إلى هذه الحقائق ،تطلب أيضا جهدا ثقافيا كبيرا من أجل تلبية متطلبات مشروطة بتقاليد متجذرة لكنها جديدة بالنسة للمنتجين الاوروبيين".



وإختتم رئيس الكونسورتيوم قائلا" لذا وجب علينا أن نعرف من نحن ونفهم ما هي نقاط القوة التي يرتكز عليهاالجبن، لا سيما أنواع الجبن التقلديدي المتبل، والتي تمكنا أن نثمن ونحدد القنوات وشركاء التطوير لكي نحقق النجاح في هذه الأسواق.



