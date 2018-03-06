زيارة ولي عهد السعودية لمصر تتصدر عناوين الصحف

أنسامد - القاهرة في 6 مارس / آذار - استحوذت الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير من بن سلمان لمصر حاليا ، على عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء، حيث أشارت الصحف الرسمية الثلاث " الأهرام والأخبار والجمهورية" إلى الزيارة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمدينة الإسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات القومية، وذلك بحضور كبار مسئولى الدولتين، وفقا لتقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وأبرزت الصحف تصريحا للسفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال فيه إن الرئيس وولى العهد السعودى تفقدا الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس، حيث توجها إلى الضفة الشرقية للقناة عبر أحد الأنفاق الجديدة التى تم الانتهاء منها، والذى يبلغ طوله أكثر من 3000 متر، وتختصر الأنفاق الجديدة زمن عبور قناة السويس إلى 20 دقيقة فقط، بدلا من الانتظار على معديات قناة السويس وكوبرى السلام.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس والأمير محمد بن سلمان استمعا إلى عرض من الفريق مهاب مميش حول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذى أوضح أن مشروع تنمية القناة سيحول مصر لمركز تجارى لوجستى عالمي، مشيرا إلى ما يوفره من فرص استثمارية ضخمة فى القطاعات الصناعية والخدمية والسياحية، ومشيرا إلى الآفاق الواسعة التى توفرها فرص التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع «نيوم» السعودى على ساحل البحر الأحمر، بحيث يصبحان قبلة للتجارة العالمية.



كما استمعا إلى شرح من اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، الذى قدم عرضا حول مشروع أنفاق قناة السويس وتطورات تنفيذها، موضحا أنه جار التخطيط لإنشاء نفق خامس ليضاف للأربعة الجارى إنشاؤهما، ومضيفا أن عدد العاملين بالمشروع بلغ نحو 10 آلاف مهندس وفنى وعامل.



وأشار اللواء كامل الوزير إلى أن الهدف من الأنفاق هو ربط سيناء بباقى الجمهورية، وتعزيز حركة النقل والتجارة من وإلى سيناء. وتفقد الرئيس وولى العهد السعودي مدينة الإسماعيلية الجديدة، التى تقام على مساحة 2157 فدانا، بطول 11.3 كيلومتر، وتقع على الشاطئ الشرقى لقناة السويس فى المنطقة المواجهة لمدينة الإسماعيلية، وتتضمن مرحلتها الأولى توفير 35 ألف وحدة سكنية متنوعة، فى حين توفر المرحلة الثانية 57 ألف وحدة سكنية.



وأشارت الصحف كذلك إلى الجولة البحرية التي قاما بها فى المجرى الملاحى لقناة السويس، بمشاركة عدد من القطع البحرية المتنوعة، وصولا إلى منتجع الفرسان بمدينة الإسماعيلية، حيث قام الرئيس وولى العهد السعودى بافتتاح المنتجع.



واستمعا إلى شرح من اللواء نبيل سلامة، مساعد وزير الدفاع، الذى أوضح أن منتجع الفرسان يقع على مساحة 38 فدانا بمدينة الإسماعيلية غرب قناة السويس، ويعد مشروعا سياحيا متكاملا، يتوافر به ملحق تجارى وتسويقى ومراس سياحية عالمية، فضلا عن ناد اجتماعى ثقافى رياضى على مساحة 40 فدانا، ومركز تجارى على مساحة 5 أفدنة.



فيما أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة القناة، أن مشروع تنمية محور قناة السويس سيحول مصر لمركز تجارى لوجستى عالمي.



وقال مميش ـ فى كلمة له خلال بداية مراسم الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى لعدد من المشروعات القومية بمحافظة الإسماعيلية ومحور تنمية قناة السويس ـ إن القناة تمثل تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها، وقد حفرت بسواعد المصريين ليصنعوا شريانا للحياة، ليس لمصر فقط بل للعالم أجمع.



وأوضح أنه شارك فى حفر قناة السويس حتى افتتاحها للملاحة العالمية عام 1869 نحو مليون مصرى من أصل 4.5 مليون هم سكان مصر فى ذلك الوقت، مشيرا إلى أنه استشهد منهم نحو 100 ألف من أبناء الشعب المصرى .



وأضاف مميش أن تنفيذ قناة السويس الجديدة استغرق أقل من عام، مما يعد إنجازا بجميع المقاييس، مشيرا إلى أن الشهرين الماضيين حققا زيادة غير مسبوقة فى عائدات عبور السفن.



وكشف الفريق مميش عن تنفيذ 187 مشروعا فى المنطقة الاقتصادية، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من المستثمرين للاستثمار بالمنطقة.



وقال إن قناة السويس تمثل تاريخ مصر وحاضرها ومستقبلها، كاشفا عن مرور 18 ألف سفينة من القناة سنويا، بحمولة تتجاوز المليار طن بضائع، بما يعادل 10% من حركة التجارة العالمية، و 20% من حركة الحاويات العالمية.



وأعرب مميش عن أمله فى التكامل بين منطقة قناة السويس ومشروع «نيوم» السعودي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعمل على تقوية البنية التحتية والعمالة الفنية لرفع مستوى تصنيف المنطقة الاقتصادية، متقدما للأمير محمد بن سلمان بالتهنئة على فكرة مشروع «نيوم»، وأعرب عن أمله فى التكامل مع مشروع منطقة القناة، لأنه مشروع صاعد وواعد للعالم كله، وسيمثل المشروعان قبلة للتجارة العالمية فى الفترة المقبلة.



