مير تكنيمونت :إفتتاح أول محطة طاقة حرارية شمسية في العالم

أنسامد - 28 فبراير /شباط/ - أعلنت المجموعة الإيطالية "مير تيكنيمونت" إفتتاح أول محطة طاقة حرارية شمسية في العالم في منطقة برج العرب في مصر، قادرة ليس فقط على إنتاج الكهرباء، ولكن أيضا على تحلية المياه للإستخدامات المنزلية.



أشار بيان مجموعة "مير تيكنيمونت" أنه قد تم بناء محطة الطاقة الشمسية الحرارية "ماتس"، التي تقع على بعد 40 كم من الإسكندرية، من خلال البرنامج الإطاري السابع للاتحاد الأوروبي "وتعتبر مثالا رائدا للتعاون المثمر بين البلدان من أجل إحراز تقدم من الناحية البيئية والتكنولوجية في مجال الطاقات المتجددة".



وأضاف أن الأطراف الفاعلة الأخرى في هذا المشروع هي مصر وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة. وتسنخدم المحطة الحرارية "ماتس" أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الملح المصهور، وهو ناقل حرارى صديق للبيئة، مما يجعلها الأولى في العالم للقيام بوظيفة مزدوجة لإنتاج طاقة الكهرباء تصل إلى 1 ميجاوات وتحلية المياه لإنتاج 250 متر مكعب يوميا للاستخدام المنزلي، وهي ميزة كبيرة في المناطق النائية حيث أنه من الصعب توفير مثل هذا النوع من الخدمات.



