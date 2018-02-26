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اوركسترا القاهرة لاول مرة تحت قيادة امرأة..السيدة امبروزيني
    انسامد - 26 فبراير / شباط - للمرة الاولي يعزف اوركسترا القاهرة السيمفوني تحت قيادة عصا مايسترو امرأة هي الايطالية ايزابيلا امبروزيني التي قادت من قبل الاوركسترا الايطالي في احدي الاحتفالات المنظمة داخل البرلمان الايطالي في روما.

    قالت امبروزيني التي كان لها شرف قيادة الاوركسترا عدة مرات بحضور بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني "ان الحفل الذي اقيم مساء السبت الماضي في اوبرا القاهرة هو الاول لها في بلد اسلامي، و اشارت الي ان الموسيقي لا تنتمي للشرق او الغرب او الشمال او الجنوب و لكنها تنتمي للعالم اجمع فهي تمثل النقاء و الحيوية فهي تراث الانسانية جمعاء" .

    وفي اجابتها علي سؤال حول خصوصية تقديم عرض موسيقي غربي في مصر حيث تبلغ نسبة المسلمين فيه 90 في المائة من السكان و حيث يوجد الازهر الشريف في العاصمة القاهرة - اشارت الي انها هي التي اختارت برنامجها المكون من السيمفونية السابعة لبيتهوفن و جيبسي لرافل،و مقطوعات لكل من سانت هانز و الالماني دانزي مؤكدة ان كل المقطوعات تتميز بالايقاع العالي القوي.. وقد وجدت نفسي امام اوركسترا مكون من عازفين من العالم اجمع ، وبه الكثير من الشباب الواعي جدا شديد الحرص علي الالتزام باسلوبها في التعبير الموسيقي .

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