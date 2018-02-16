شكوى قطرية تطيح بقناة العربية في أوروبا

انسامد / 16 فبراير/ شباط

قالت وكالة الانباء القطرية ان شكواها ضد قناة العربية اجبرت الاخيرة على الانسحاب من هيئة تنظيم البث البريطانية "اوفكوم Ofcom " الامر الذي سيمنعها من البث من المملكة المتحدة وجميع دول الاتحاد الاوروبي.

كما سيخرجها من دائرة المؤسسات الإعلامية البارزة التي تخضع لجهات رقابية مرموقة تضمن التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة كالحياد والعدالة

وكانت وكالة الانباء القطرية قد وكلت مكتب محاماة بريطانيا بتقديم شكوى رسمية لدى اوفكوم ضد قناتي العربية و "سكاي نيوز عربية" لبثهما تصريحات مفبركة نسبت الى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب تعرض موقع الوكالة للقرصنة قبل ايام قليلة من فرض حصار على قطر.



واعتبرت وكالة الأنباء القطرية أن انسحاب قناة العربية جاء لتجنب تحقيق كان يمكن أن ينتج عنه فرض غرامات وعقوبات مشددة.

وأشارت الوكالة إلى أن خروج قناة العربية من دائرة مراقبة هيئة البث البريطانية أوفكوم بمثابة تأكيد صحة أنها كانت وسيلة في أيدي دول الحصار لبث الأخبار المفبركة ضد دولة قطر

من ناحيتها قالت هيئة تنظيم البث البريطانية اوفكوم انها كانت قد فرضت في يناير/كانون الثاني الماضي، غرامة مالية تصل الى 170 الف دولار امريكي كعقوبات على قناة العربية بسبب ما تضمنه احد برامجها ما اعتبرته الهيئة تعديا غير مبرر على خصوصية احدى الشخصيات الواردة فيه.

وتواجه قطر حصارا من قبل السعودية والامارات والبحرين ومصر منذ 5 يونيو/ حزيران 2017 حين قطعت تلك الدول علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع الدوحة واتهمتها بدعم الارهاب، وهو ما نفته قطر مرارا.