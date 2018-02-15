المتبرعون يقدمون 30 مليار دولار لإعادة إعمار العراق

(كلاوديو اكوللي) - أنسا - الكويت، 15 فبراير/ شباط - أشادت الأمم المتحدة والحكومة العراقية، بالنجاح الباهر الذي حققه مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي أقيم في الكويت، وأسفر عن تخصيص حوالي 30 مليار دولار لهذا الهدف، وهو ما اعتبره العراق نجاحا أكبر من المتوقع. وانتهت أعمال مؤتمر الكويت أمس الأربعاء في احتفال جرى في قصر"بيان" الأميري، حيث أعلن أمير الكويت صباح الأحمد الصباح عن تقديم مليار دولار كمنحة، ومليار آخر كقرض وأكد أن مؤتمر إعادة إعمار العراق يعتبر استمرارا لجهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب والقضاء علي التحدي، الذي تمثله هذه الظاهرة.​



من جانبها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في ختام المؤتمر، إن العراق يمنحنا الأمل الآن، فمنذ ثلاثة أعوام كان تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" عصيا علي الدحر، لكننا الآن علي أعتاب مرحلة جديدة من الانطلاق، وما كنا لنصل لذلك لولا التضحيات التي قدمها جنود كثيرون".



ووجهت موغيريني حديثها لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وحكومته والعراقيين قائلة إنه " انتصاركم وفضله يعود إليكم"، مشيرة إلى ان دول الاتحاد الأوروبي استثمرت خلال الثلاث سنوات الماضية 3.5 مليار يورو لدعم العراقيين، كما قدم الاتحاد الأوروبي 400 مليون يورو في إطار مؤتمر إعادة الإعمار. بينما ذكر الممثل الأمريكي، أن بلاده قدمت 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية أثناء الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ولم يتقدم بأي معونة مباشرة لإعادة الإعمار، وكذلك فرنسا. في حين، أعلنت إيطاليا عن تقديم 11.5 مليون يورو علي سبيل المنحة، بالإضافة إلى قرض يبلغ 260 مليون يورو بفائدة تفضيلية تكاد تكون صفر.



وأعاد المدير العام لإدارة التعاون والتنمية بوزارة الخارجية الإيطالية جورجيو مارابودي، التذكير بأن بلاده قدمت 99 مليون يورو لصالح سد الموصل، بالإضافة إلى 40 مليون يورو لتحسين طرق الري، لتصل بذلك المساعدات التي قدمتها إيطاليا للعراق منذ 2005 إلى حوالي 300 مليون يورو، ما بين قروض ومنح، تم توجيه معظمها إلى الحكومة والتنمية الاقتصادية والزراعية والصحية، وذلك إلى جانب الالتزام بالدعم العسكري على الأرض خاصة فيما يتعلق بالتدريب.



بدوره، صرح وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، بأن المساعدات المقدمة لإعادة إعمار بلاده جاءت أكبر من التوقعات، مشيرا إلى أن التقديرات المعلنة وهي 88.2 مليار دولار تتعلق بالدمار الذي حدث، لكننا لم نطلب مطلقا هذا الرقم..



وعلي مدار اجتماعات المؤتمر، التي استمرت ثلاثة أيام في الكويت، أعلنت بغداد حاجتها إلى 80 مليار دولار على المدى المتوسط، من بينها 50 مليار من عوائد البترول.

كلاوديو اكوللي) - أنسا - الكويت، 15 فبراير/ شباط - أشادت الأمم المتحدة والحكومة العراقية، بالنجاح الباهر الذي حققه مؤتمر إعادة إعمار العراق، الذي أقيم في الكويت، وأسفر عن تخصيص حوالي 30 مليار دولار لهذا الهدف، وهو ما اعتبره العراق نجاحا أكبر من المتوقع. وانتهت أعمال مؤتمر الكويت أمس الأربعاء في احتفال جرى في قصر"بيان" الأميري، حيث أعلن أمير الكويت صباح الأحمد الصباح عن تقديم مليار دولار كمنحة، ومليار آخر كقرض وأكد أن مؤتمر إعادة إعمار العراق يعتبر استمرارا لجهود المجتمع الدولي في مواجهة الإرهاب والقضاء علي التحدي، الذي تمثله هذه الظاهرة.​