العراق يحتاج إلى 88 مليار دولار لإعادة الإعمار

انسامد - 12 فبراير / شباط - يواجه العراق الآن معضلة الدمار الشامل غير المسبوق الذي تعرض له، على الرغم من نجاحه في القضاء علي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" بقيادة أبو بكر البغدادي، حيث لحق الدمار بمدن كاملة تم محوها تماما من علي وجه الأرض، وكذلك بنيته التحتية التي أصبحت على وشك الانهيار التام، بالإضافة إلى ملايين اللاجئين.



ووفقا للتقديرات الأولية، يحتاج العراق إلى مالا يقل عن 88 مليار دولار علي المدي القصير لإعادة إعمار البلاد، وتطالب الكويت التي تستضيف مؤتمر إعادة إعمار العراق، بعد 30 عاما علي الغزو العراقي بقيادة صدام حسين لأراضيها، الدول القادرة بالمشاركة في الجهود الجبارة التي تتطلبها إعادة الإعمار.



وانطلقت فعاليات مؤتمر إعادة إعمار العراق اليوم في الكويت، تحت قيادة مشتركة من الكويت والاتحاد الأوروبي، وبحضور أكثر من 70 وفدا أجنبيا، من بينها وفد أمريكي برئاسة وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وآخر إيطالي برئاسة وزير الخارجية انجيلينو الفانو، كما يشارك أيضا ممثلون لـ 1800 شركة من العالم.



وفي كلمته الافتتاحية، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي صباح خالد حمد الصباح إنه " يجب علينا مؤازرة أشقائنا العراقيين في هذا التوقيت الحاسم".



ووصف منظمو المؤتمر، السنوات الثلاث الأخيرة من تاريخ العراق بأنها " الأكثر دمارا على صعيدي الحرب وحجم العنف، وكذلك على مستوى التهديد الأكثر خطورة الذي تعرض له العراق في تاريخه الحديث، وهو إرهابيو داعش".



وأوقعت أعمال العنف أكثر من 18 ألف قتيل، أغلبهم من المدنيين، بالإضافة إلى 36 ألف مصاب، وقد أظهرت صور الأقمار الصناعية تدمير مدن الموصل، التي كانت قديما ثاني أكبر المدن العراقية، والفلوجة والرمادي وتكريت، بالإضافة إلى المدن التي أزيلت من الخريطة العراقية أثناء الحرب الأكثر ضراوة التي خاضها العراق وانتصر فيها، على الرغم من التدخل العسكرى للتحالف الدولي المضاد لتنظيم داعش، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي اضطر إلى إلقاء أطنان من القنابل فوق معاقل الجهاديين.



وأفرزت هذه الحرب أكثر من 5 ملايين نازح، بالإضافة إلى 11 مليون نسمة في حاجة للمعونات الإنسانية، وهو ما يقترب من 30% من السكان.



ويحتاج العراق إلى إنشاء الطرق والجسور وبناء المنازل والمستشفيات والأبنية الإدارية والبنوك، إلى جانب دعم القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة والتجارة والطاقة والبترول والتمويل.



وأثناء اجتياحها البربري للعراق، لم ترحم عناصر داعش الإرهابية المدن الأثرية القديمة، التي تضم معابد الوثنيين، وكذلك المتاحف.



ويهدف مؤتمر الكويت إلى إطلاق برنامج لإعادة إعمار العراق، يعتمد علي 5 عناصر هي: الحكومة، والمصالحة، والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، وإقامة البنية التحتية.



يختتم المؤتمر أعماله الأربعاء القادم باحتفال رسمي في قصر بيان، بحضور أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، ورئيس الوزراء العراقي حيدر عبادي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.



