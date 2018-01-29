البحرية الليبية تنفى إتهامات"أطباء بلا حدود"بعدم مساعدة مركب

أنسامد - 29 يناير - رفضت البحرية الليبية رفضا قاطعا إتهامات منظمة "أطباء بلا حدود" بعدم السماح لسفينة تابعة للمنظمة بمساعدة مركب للمهاجرين في محنة في البحر المتوسط، ووصفت هذه الإداءعات "بالأكاذيب التى تندرج في إطار "الآلة الإعلامية الأجنيبة الضخمة".



كانت منظمة" أطباء بلا حدود" قد كتبت على تويتر أن حرس السواحل الليبي قد أمر سفينتها "أكواريوس" بالإبتعاد عن مركب في أزمة في البحر المتوسط.



وذكر المتحدث بإسم البحرية الليبية العميد بحري أيوب قاسم في تصريحات خاصة لأنساأنه يتابع باستمرار الحملات الموجهة والمقصودة مع سبق الإرادة والتصميم التي تقوم بها المنظمات الدولية غير الحكومية مثل أطباء بلا حدود وسي وتش وغيرهما وبعض تلك التي تتبع الأمم المتحدة مثل منظمة العفو الدولية بغرض تشوية سمعة الدولة الليبية عموماً والأجهرة التي تقوم بعملها الرسمي والقانوني المناط بها كمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.



وأشار أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وعضو في الأمم المتحدة ومن حقها أن تحمي أمنها واستقرارها المجتمعي في موجة غزو بشري من أكثر من (30) دولة أفريقية وغير أفريقية، والعالم وأوروبا يتفرجان مؤكدا أن ليبيا تقوم بواجبها الإنساني أكثر من قدراتها رغم ظروفها الصعبة والاستثنائية في مكافحة ظاهرة نراها مصطنعة تؤججها وتدعمها دول وشركات ورؤوس أموال. وقال" نحن نعي جيداً أهدافها وغايتها، واننا نتحدى من يثبت أن هناك مساعدات حقيقية قدمت للأجهزة والمؤسسات الليبية التي تقوم بمكافحة الهجرة غير الشرعية" وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" قد كتبت على تويتر أنه قد تم منعهم من مساعدة مركب غارقة في المتوسط وأنه على مسافة 100 متر كان طاقم المركب يري وجوه الناس ويسمع صرخاتهم لكنه قد منع من مساعدتهم.



أشار العميد قاسم إن المساعدات ما هى إلا وعود ودعاية إعلامية وسياسية ولا سبيل لنا ونحن في وضعنا هذا أن نرد الأكاذيب والتضليل المدروس والمخطط له والمنفذ بإتقان وبمنهجية، وأذرع الظاهرة هذه المنظمات الأجنبية وآلة إعلامية ضخمة وساسة متنفذون في دول ومؤسسات كبرى لا رادع يردعها بل هي تردع كل من يقف في طريقها، يخشاها الساسة الدوليون والأوربيون والأفارقة، والحكومات بل حتى الدول، يسيطرون على الرأي العام العالمي والأوروبي.



وأوضح:"هذه الهجمة المفبركة والممنهجة لا سبيل لنا للتصدي لها إلا بالتحدي والإصرار على حماية سيادة بلادنا وأمنها ومواطنيها، إن ذلك يمثل بالنسبة لنا مسألة حياة أو موت، تحدي البقاء والعيش كبشر لهم كرامتهم وكبرياؤهم والمهاجرون غير الشرعيين مواطنون لدول كلها مستقرة وآمنة وغنية.



وأكد أن عليهم بدلا من أن يتباكوا عليهم في بلدانهم أن يساعدوهم على إسترداد حقوقهم المنهوبة من الأقوياء، وأن عليهم محاسبة دول الطوق الليبي ودول العبور قبل أن يحاسبوا ليبيا، عليهم أن يساعدوا الإنسان الأفريقي كمواطن قبل أن يصير مهاجراً غير شرعي بالضغط لتوفير حياة كريمة له في بلده التي تنهب من قبل شركات ودول هم يعرفونها، وأن عليهم أن يضغطوا على الدول الأوروبية لاستقبالهم من بلدانهم مباشرة.



وإختتم العميد أيوب قاسم المتحدث بإسم البحرية الليبية بقوله أن ليبيا تعرف اللعبة التي تمارس مع المواطن الأفريقي المخدوع الذي هو ضحية دعاية سوداء لإبعاده عن أرضه، وأنهم سعداء وهم يشاهدونه أمامهم يرقص رقصة الفراشة واللهب، مشيرا أن غياب القيم والمبادئ الإنسانية التي نادت بها الأمم المتحدة في ميثاقها، وكل الأديان والأعراف الإنسانية وغياب العدالة وحُماتها في الأرض جعل الأرض في خطر التغوّل وقانون الغاب، وجعل مستقبل البشرية في مهب الريح.



