الإنسحاب الأخير...السيسي في صحراء إنتخابية

(رودولفو كالو) أنسامد - القاهرة، 25 يناير / كانون الثاني - أصبح عبد الفتاح السيسي الآن في صحراء إنتخابية كاملة: بعد إنسحابين وتوقيف ممتاز، كان المحامي خالد علي، آخر منافس محتمل للرئيس في الانتخابات التي تجري في نهاية مارس.



وأعلن علي، وهو ناشط بارز في مجال حقوق الإنسان، عن إنسحابه في مؤتمر صحفي عقد أمس في القاهرة ندد خلاله "بعدد كبير" من الإعتقالات للنشطاءو "بمناخ" صعب من الترهيب والعقبات لجمع التوقيعات لترشيحه.



ورأى المرشح السابق أن المحاكمة ضده استنادا إلى لفتة أو حركة وقحة (ارتفاع الاصبع الأوسط) لم تؤد إلا إلى تشويه سمعته وإبعاده: حتى لو تقدم للترشح، فإن تأكيد الاستئناف على حكم السجن ضده لمدة ثلاثة أشهر في هذه القضية كان سيجعله غير مؤهلا". وقال "هناك موجة من الاضطهاد الممنهج"، وذلك بعد بضع ساعات من تقديم السيسي رسميا أوراق ترشيحه للرئاسة، التي ستعقد جولتها الأولى وربما الأخيرة من 26 إلى 28 مارس.



جاء إعلان إنسحاب علي بعد يوم من اعتقال سامي عنان، وهو جنرال سابق مثل السيسي، أنه يريد تحدي الرئيس، إلا أن النيابة العسكرية أوقفت رئيس الأركان السابق واتهمته بعدم الحصول على إذن من الجيش، وتزوير تصريح الإذن وتحريض الشعب ضد المؤسسات.



وعلى الرغم من عدم الإعلان عن ذلك، فقد تفاقم موقفه بعلامات الدعم المحتمل من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر بعد ثورة السيسي الشعبية العسكرية في عام 2013.



وفي الأيام الأخيرة، كانت هناك أيضا عمليات إنسحاب. شخصان معروفان آخران: رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، الذي خسر الإنتخابات أمام مرسي في عام 2012، وأنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل الذي صنع السلام مع إسرائيل.



وكما هو الحال بالنسبة لعلي، فقداشتكى هذان المرشحان المحتملان أيضا من التخويف والعقبات أمام محاولتهماأمام السيسي. رئيس الدولة المنتهية ولايته هو الآن في حقل مفتوح جدا لإعادة انتخابه: سيكون الخصم الوحيد هو اقبال الناخبين والإتهامات التي تحوم حول نتيجة الانتخابات الساخرة - حتى أسوأ مما كانت عليه في عام 2014 حيث فاز بنسبة 97٪ إلى الإجماع، ولكن على الأقل ضد منافس - له ما يبرره في الوقائع. وتنقلنا ذاكرة مصر إلى هذه السلسلة من "الاستفتاءات" التي كانت هي الانتخابات التي جرت في عهد حسني مبارك، وهو الحاكم الاستبدادي الذي أسقطه الربيع العربي في عام 2011.



