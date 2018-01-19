فضيحة تورط الامارات وتمويلها لحملة ضد قطر بأميركا

انسامد 19 يناير/ كانون الثاني كشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية أن شركة بيانات ساعدت دونالد ترمب على الفوز بانتخابات الرئاسة عام 2016 تورطت في نشر معلومات سلبية عن دولة قطر في إطار حملة دعائية تشنها السعودية والإمارات.



وأوردت الشبكة على موقعها الإلكتروني أن الشركة -واسمها كمبريدج أناليتيكا- أقرت في وثائق قدمتها إلى وزارة العدل الأميركية (Cambridge Analytica) أنها تلقت مبلغ 333 ألف دولار من الإمارات لشن حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عام 2017 تربط القطريين بالإرهاب.



ووفقا لتقرير "إن بي سي نيوز"، الذي اوردته الجزيرة نقلا عن صحف اميركية، فإن إدارة ترمب أيدت في يونيو/حزيران الماضي "الموقف العدائي" للسعودية والإمارات ضد قطر وقرار البلدين قطع علاقاتهما الدبلوماسية معها.



وشركة كمبريدج أناليتيكا تابعة لمؤسسة "إس سي أل سوشيال ليمتد"، وهي من الشركات التي جذبت انتباه المحققين التابعين للمدعي العام الخاص المكلف بالتحقيق في مزاعم تدخل روسيا بانتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة.



وذكرت الشبكة الإخبارية الأميركية أن العقد المبرم بين مؤسسة "إس سي أل سوشيال ليمتد" والمجلس الوطني للإعلام في دولة الإمارات والبالغة قيمته 333 ألف دولار تضمن تصميم إعلانات متعددة ونشرها على فيسبوك وتويتر ويوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى مصحوبة بوسم "#قاطعوا قطر" (boycottqatar#) يربط قطر بالإرهاب.



وقالت الشبكة إن مؤسسة "إس سي أل سوشيال ليمتد" بثت إعلانات سلبية عن قطر إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي.



