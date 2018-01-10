البحرية الليبية :المجتمع الدولي غرر بالإنسان الأفريقي

أكدت البحرية الليبية اليوم الأربعاء - في بيان لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك - أنه رغم حالة البحر السيئة ونقص الإمكانيات وغيرها، إلا أن أفراد دورية حرس السواحل الزورق (صبراتة) لم يتوانوا عن تنفيذ واجبهم الإنساني بتلبية كافة نداءات الاستغاثة والبلاغات الواردة من غرفة حرس السواحل، ظل في أعمال الدورية والبحث والإنقاذ في ظروف بحرٍ وإنقاذ غاية في الصعوبة لفترة زادت عن (12 ) أثنا عشرة ساعة متواصلة، لإنقاذ أرواح أناس غرر بهم وزرعت في رؤوسهم حلم الوصول إلى أوروبا بأساليب الدعاية السوداء والتباكي بدموع التماسيح من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية حتى صدق الإنسان الأفريقي حقاً أن العالم يرحب به حتى يصل إلى مبتغاه، ولكنه صار سلعة وتجارة رائجة في سوق النخاسة بمقايس القرن الواحد والعشرين تحت مسمى مهاجر ولاجي وغيرها من المسميات المخذرة.



وأشار بيان البحرية الليبية - التي يتحدث بإسمها العميد أيوب قاسم - أن هذا قد جاء بعد إنقاذ قوارب هجرة غير شرعية شمال الزاوية حيث تم إنقاذ مجموعه (267 ) مهاجر غير شرعي، من بينهم نساء و(17 ) طفلا، من جنسيات أفريقية، كانوا على قاربين مطاطيين،وتم الوصول بهم بعد الخامسة إلى قاعدة طرابلس البحرية.وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية تاجوراء.



