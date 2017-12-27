في عام 2018، لنجعل الهجرة آمنة لكل طفل — اليونيسف

انسامد - 27 ديسمبر / كانون الاول - قالت اليونيسف ضمن استعداداتها لليوم الدولي للمهاجرين أن عام 2018 قد يكون محورياً للأطفال المهاجرين إذا اتبعت البلدان أفضل الممارسات لضمان سلامتهم ورفاههم. هناك 50 مليون طفل متنقل في جميع أنحاء العالم. أغلب حركات الهجرة هذه إيجابية، حيث ينتقل الأطفال وأسرهم طوعاً وفي أمان. ولكن وبالنسبة لملايين الأطفال، فإن تجربة الهجرة ليست طوعية ولا آمنة، بل محفوفة بالخطر والمخاطر.



وقد تم تهجير نحو 28 مليون طفل من ديارهم بسبب النزاعات. وفي كثير من الحالات، فإن الأطفال والأسر التي ليست لديها طرق هجرة آمنة ومنتظمة يضطرون إلى اللجوء إلى المهربين وتجار البشر والطرق غير الرسمية الخطرة التي تعرض سلامتهم لخطر هائل.



ومن الأمثلة على ذلك الطريق المحفوف بالمخاطر في وسط البحر المتوسط، من ليبيا إلى إيطاليا. وفي هذا العام فقط، وصل ما يقرب من 15,000 طفل غير مصحوبين بذويهم إلى إيطاليا عن طريق البحر - وتعهّد أغلب هذه الرحلات المهربون وتجار البشر. وتقدر اليونيسف أن أكثر من 400 طفل توفوا في محاولتهم إتمام هذه الرحلة منذ بداية العام، في حين عانى الآلاف من الاعتداء والاستغلال والاسترقاق والاحتجاز أثناء عبورهم ليبيا.



وقال مدير برامج اليونيسف السيد تيد شيبان: "بالنسبة لعدد لا يحصى من الأطفال، فإن الهجرة تكون آمنة ومنتظمة - وتساعدهم وأسرهم ومجتمعاتهم على النمو والتحول". "ولكن هناك واقع آخر لملايين الأطفال، إذ تكون الهجرة بالنسبة لهم خطيرة للغاية وقسرية. طريق وسط البحر المتوسط هو مثال يظهر كيف يخاطر الآلاف من الأطفال المعرضين للخطر بحياتهم كل عام للوصول إلى أوروبا لأن مسارات الهجرة الآمنة والمنتظمة ليست متاحة لهم".



وسنشهد العام القادم مفاوضات واعتماد الاتفاق العالمي للهجرة، وهو اتفاق حكومي دولي هام سيغطي جميع أبعاد الهجرة الدولية. وقد حان الوقت لكي توافق البلدان على إجراءات من شأنها أن تدعم الأطفال المهاجرين وفقاً لإعلان نيويورك بشأن اللاجئين والمهاجرين ولاتفاقية حقوق الطفل.



وفي خضم المفاوضات الجارية بشأن مضمون الاتفاق، واصلت اليونيسف دعوتها للدول الأعضاء إلى إدراج حقوق الأطفال المقتلعين وحمايتهم ورفاههم كالتزامات مركزية في النص النهائي.



وقال شيبان: "إن الهجرة لا يجب ان تكون خطيرة، وخاصة للأطفال". "إن السياسات والممارسات والمواقف التي تضع الأطفال المهاجرين في خطر يمكن بل ويجب أن تتغير. إن عام 2018 هو الوقت المناسب للقيام بذلك والاتفاق العالمي للهجرة يمثل إحدى الفرص".



وقد اختارت العديد من الحكومات الوطنية والإقليمية والمحلية في جميع أنحاء العالم اتخاذ تدابير إيجابية لحماية الأطفال المهاجرين ورعايتهم. وهذه الممارسات الجيدة، التي تم تسليط الضوء عليها في تقرير اليونيسيف الأخير، وراء الحدود، تشمل التالي: الاستثمار في نظم وطنية قوية وشاملة لحماية الأطفال المهاجرين من الاستغلال والعنف؛الاستثمار في قدرات الاستقبال والرعاية، وتعزيز البدائل المجتمعية للاحتجاز، ومنها: تقديم التقارير بانتظام عن المتطلبات أو الضامنين أو الكفلاء؛إزالة العوائق الإجرائية التي تجعل لم الشمل صعباً أو بعيد المنال بالنسبة لعدد كبير جداً من الأطفال، بما في ذلك العتبات المالية أو التعريفات الضيقة للأسرة؛ تنفيذ العودة بالتركيز على الفرد - الطفل ووفقاً لتحديد مصلحته الفضلى، والأم، والأب - ووضع تدابير لإعادة الإدماج تلبي احتياجات الفرد وتفيد المجتمع على نحو مستدام؛فتح مدارس ومراكز صحية للأطفال المهاجرين وإقامة "جدران عازلة" بين سلطات الهجرة ومقدمي الخدمات العامة - وذلك لتمكين كل الأطفال من الوصول إلى المدارس والصحة والعدالة والإسكان دون خوف من الكشف أو الاحتجاز أو الترحيل؛ تحسين التحويلات المالية لتمكين المزيد من الأطفال من الذهاب إلى المدرسة أو إلى الطبيب.



