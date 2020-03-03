الايطاليون علي راس الانفلوانسرز في يناير 2020

انسامد - 3 مارس - اذار - مازال ال فيرانيز يسيطرون علي قائمة شهر يناير لافضل انفلوانسر في ايطاليا و التي تضعها سينس ميكارز بناء علي معلومات تقدم اونلاين.



هما الزوجان كيارا فيراني علي راس القائمة و تملك 61 مليون متابع ما بين فيسبوك و انستاجرام و تويتر و يوتيوب و زوجها فيديز ويمتلك 16.6 مليون متابع وياتي بعد الزوجين شقيقة كيارا فالنتينا في المركز السادس و كانت تحتل المركز الخامس في ديسمبر الماضي.



وقد حصل الزوجان علي الدرجات النهائية علي فيديو يصور فيديز يطلق نكتة سخيفة علي زوجته التي تسبه ..وكان فيديزايضا البطل في شهر يناير عندما تبادل الرشق بالكلمات مع ماتيو سالفيني لكنه لم يكن من بين العشرة الاوائل الا ان الحوار بينهما تم نشره في عدد كبير من الصحف.



جاء في المركز الرابع مع 7.5 مليون متابع ديليتاليوتا مقدمة برنامج الاحد الرياضي و المركزالخامس كان من نصيب ملكة المطبخ بينيديتا روسي و هي تقدم الوصفات علي فيسبوك و يوتيوب مع نسبة مشاهدة فلكية تصل الي117 مليون في الشهر .

