اكتشاف سيف عمره 5000 عام في مدينة البندقية

أنسامد - 29 فبراير /شباط - اكتشف طالب دكتوراه في جامعة كا فوسكاري في فينيسيا ، فيتوريا دالارميلينا ، سيفا عمره 5000 عام ، وهو من أقدم الأسلحة الأناضولية في العالم ، في دير بجزيرة سان لازارو ديجلي أرميني في مدينة لاجون. ويوجد السلاح في متحف سان لازارو ، وهو سيف صغير من القرون الوسطى. إلا أن السيف يشبه إلى حد كبير الأسلحة التي يبلغ عمرها 5000 عام والتي اكتُشفت داخل القصر الملكي في أرسلانتيب ، شرق الأناضول ، ويُعتقد أنها الأقدم في العالم.



ويمتلك متحف توكات (تركيا) سيف مشابه من منطقة سيفاس ، الذي يشبه إلى حد بعيد متحف سان لازارو.



أكدت الاختبارات العلمية أن السيف يشبه السيف الأقدم في العالم ، حيث يرجع تاريخه إلى 3000 ق.م. ، ليس فقط في الشكل بل في تكوين المعدن.وركز بحث على كيفية وصوله إلى الدير وصلته بمجتمع الآباء الأرمن. تم إجراء البحث من خلال استشارة الأب سيرافينو جامورليان من دير الاختاري سان لازارو ، الذي كان قادرا على حل هذه المشكلة جزئيا من خلال استشارة أرشيف المتحف. وصل السيف من طرابزون إلى البندقية ، بعد أن تبرع به تاجر الفن وجامع التحف ، Yervant خراساندجيان ، في منتصف 1800s ، وتم العثور عليه مع أشياء أخرى في منطقة تسمى Kavak .



