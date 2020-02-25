ايطاليا:المحافظة علي حيتان البحر المتوسط

انسامد - 25 فبراير - شباط - بمناسبة اليوم العالمي للحيتان و الذي يوافق 16 فبراير اصبحت الاولوية لحماة البحر المتوسط هي المحافظة علي عمالقة البحر الذين يعيشون في ملاذ بيلاجوس الذي لا يزال مهددًا بالتلوث البلاستيكي والصوتي و مرور السفن ". اعلن الفرع الإيطالي من منظمة حماية الحيتان عن تعاون جديد مع مؤسسة سيما ، المسؤولة عن تنفيذ شهادة حماية البحر الأبيض المتوسط والاستدامة في الأنشطة بما في ذلك مراقبة وحماية الحيتان وتنظيم المرور البحري.للسفن في منطقة تجمعاتها في الحرم المقدس ببيلاجوس والذي انشئ عام 2002 بفضل اتفاق بين فرنسا وإيطاليا وموناكو ، تعيش الحيتان المشتركة والحيتان التجريبية و حيتان العنبر والدلافين الكبيرة و الصغيرة والحيتان المنقار غير المعروفة.



"من المهم ليس فقط المخافظة علي التنوع البيولوجي البحري بشكل عام ولكن ايضا ضمان احترام القواعد حتى لا تنزعج الحيوانات أثناءمشاهدتها .



يمكن ممارسة مشاهدة الحيتان بطرق مختلفة: الرحلات اليومية على متن السفن أو قوارب التجديف وكذلك الإجازات التي تستغرق أسبوعًا على متن مركب شراعي. لهذا السبب ، من الصعب إعطاء أرقام عن الرحلات او عدد المشاركين. علاوة على ذلك ، لا يوجد حاليا "نظام" تشريعي في هذا الشأن. اشارت مديرة الفرع الايطالي ان العام 2020 سيشهد اطتعون مع مؤسسة سيما لاطلاق برنامج محدد لمتابعة الحيتان بواسطة مجموعات جديدة من الباحثين وعلماء الطبيعة علي متن سفينة تسمي فيلي ديل باندا سيعملون علي جمع المعلومات عن الحيتان بطريقة المشاهدة ووسائل المراقبة الحيثة