Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
مجتمع
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

مجتمع - تغطيات
البندقية تستعد لبدء نظام عد الزوار
34 أداة إستشعار تم وضعها للمرحلة التجريبية أثناء الكرنفال
    أنسامد - 10 فبراير / شباط - قدم عضو مجلس إدارة فينيسيا للسياحة ، باولا مار ، والرئيس التنفيذي لشركة فينيس ، باولو بيتيو ، نظاما لمراقبة عدد زوار المدينة باستخدام 34 أداة استشعار متمركزة على الطرق الرئيسية للمشاة. وقال مار إن النظام يستخدم أجهزة الاستشعار والكاميرات وواي فاي "لمراقبة الوضع باستمرار" ويرسل البيانات كل 0.25 ثانية لتحديد عدد الأشخاص الموجودين في أي لحظة معينة ومدى سرعة تحركهم.

    وأشار مار "بهذه الطريقة يمكننا التنبؤ بموعد وصول المشاة إلى نقطة حرجة معينة وإنشاء مسار في وقت مبكر من أجل تجنب عرقلة حركة المشاة".

    وأكد بيتيو إن النظام سيحترم خصوصية الزائرين مع السماح للمدينة بفهم "من أين أتى الزائرون ومدة إقامتهم في المدينة وتمييز السياح عن المسافرين"
    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    ميلانو: عشاء في المطعم الصيني ضد الخوف والقلق

    ألبوم الصور