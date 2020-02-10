البندقية تستعد لبدء نظام عد الزوار

أنسامد - 10 فبراير / شباط - قدم عضو مجلس إدارة فينيسيا للسياحة ، باولا مار ، والرئيس التنفيذي لشركة فينيس ، باولو بيتيو ، نظاما لمراقبة عدد زوار المدينة باستخدام 34 أداة استشعار متمركزة على الطرق الرئيسية للمشاة. وقال مار إن النظام يستخدم أجهزة الاستشعار والكاميرات وواي فاي "لمراقبة الوضع باستمرار" ويرسل البيانات كل 0.25 ثانية لتحديد عدد الأشخاص الموجودين في أي لحظة معينة ومدى سرعة تحركهم.



وأشار مار "بهذه الطريقة يمكننا التنبؤ بموعد وصول المشاة إلى نقطة حرجة معينة وإنشاء مسار في وقت مبكر من أجل تجنب عرقلة حركة المشاة".



وأكد بيتيو إن النظام سيحترم خصوصية الزائرين مع السماح للمدينة بفهم "من أين أتى الزائرون ومدة إقامتهم في المدينة وتمييز السياح عن المسافرين"