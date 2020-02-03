أنسامد - 3 فبراير /شباط - هبطت طائرة تقل 56 ايطاليا تم اخلاؤهم من مدينة ووهان الصينية المنكوبة بفيروس كورونا في قاعدة براتيكا دي ماري العسكرية بالقرب من روما يوم الاثنين.



ذكرت مصادر دبلوماسية اليوم الاثنين أن أحد المواطنين الإيطاليين ، الذي كان من المفترض أن يستقل الطائرة ، طالب التبادل البالغ من العمر 17 عاما ، بقي في الصين بسبب إصابته بالحمى.



واوضحت المصادر ان البروتوكولات الصحية الدولية لا تسمح للاشخاص الذين تظهر عليهم الاعراض التي يمكن ان ترتبط بالفيروس على متن الرحلات الجوية لحماية صحة الركاب الاخرين ، مضيفة ان المواطن الايطالي يراقب عن كثب من قبل الطاقم الطبي والسفارة والاجانب الصيني. الوزارة.



وقال ستيفانو فيريكيا ، رئيس وحدة الأزمات في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء الإيطالية انسا: "لقد أجرى الاختبار (لفيروس كورونا) ويجب أن نحصل على النتائج غدا". "الوضع هادئ جدا بالنسبة له.



"يتم الاعتناء به من قبل سيدتين إيطاليتين في شقة مملوكة للسفارة ، وهي على اتصال دائم به". تم نقل المجموعة الإيطالية في حافلتين إلى مجمع تشيشينولا العسكري في روما ، حيث ستخضع للمراقبة لمدة أسبوعين ، كما هو الحال في البلدان الأخرى التي نقلت مواطنيها من المنطقة التي ضربها الفيروس.



