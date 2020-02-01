مسرح تاورمينا القديم من بين المواقع الأكثر زيارة في إيطاليا

أنسامد - الأول من فبراير/ شباط - يعد مسرح تاورمينا Taormina القديم ووادي المعابد في أجريجينتوAgrigento من بين المواقع الأكثر زيارة في إيطاليا ، فوق متحف تورينو المصري وفيناريا ريلي ، وريغيا كاسيرتا ، وفيلا هادريان ، وفيلا ديست في تيفولي ، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الجمعة من الدائرة الثقافية الإقليمية بقيادة سيرجيو اليساندرو.



كانت سبعة مواقع في صقلية من بين أهم 37 وجهة في إيطاليا.



وقد شملت الحديقة الأثرية في وادي المعابد في أجريجينتو ، والتي استقطبت في عام 2019 أكثر من 940،000 زائر ، مسرح تاورمينا القديم ، مع ما يقرب من 890،000 زائر ، على مقربة من الكولوسيوم في روما ، وأوفيزي في فلورنسا والحديقة الأثرية بومبي.



استقبل متنزه نيابوليس الأثري في سيراكوزا ما يقرب من 700000 زائر قبل متحف نابولي الأثري ، ومعرض بورغيزي في روما ، ومتحف Paestum الأثري ، و Pinacoteca في بريرا ، والمتحف الملكي في تورينو ، مسجلا نموا كبيرا أيضا بفضل التدابير الحديثة نفذتها الحكومة الإقليمية التي أعادت تنظيم نظام الحدائق الأثرية.



