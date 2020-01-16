40 مليار يورو أنفقها السياح الأجانب في 10 أشهر

أنسامد - 16 يناير /كانون الثاني - قضي السياح الأجانب ما مجموعه
360 مليون ليلة في إيطاليا بين يناير وأكتوبر 2019 ، بزيادة 4.4 ٪
عن العام السابق ، وأنفقوا حوالي 40 مليار يورو هنا في تلك الفترة
، بزيادة قدرها 6 ٪ ، وفقا للبيانات المقدمة في الخطة السنوية
لوكالة السياحة الوطنية ENIT مع وزارة الثقافة والسياحة يوم
الخميس.
وقالت وكيل وزارة السياحة لورنزا بونكورسي: "نريد إعطاء دور مركزي
جديد للسياحة الإيطالية ، التي تمثل أحد الأصول الاقتصادية
الرئيسية التي تمثل 13 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 4.2
مليون شخص".
وأضافت "هذه الأرقام تجعل إيطاليا الأولي في مجال لسياحة في
أوروبا".