40 مليار يورو أنفقها السياح الأجانب في 10 أشهر

أنسامد - 16 يناير /كانون الثاني - قضي السياح الأجانب ما مجموعه 360 مليون ليلة في إيطاليا بين يناير وأكتوبر 2019 ، بزيادة 4.4 ٪ عن العام السابق ، وأنفقوا حوالي 40 مليار يورو هنا في تلك الفترة ، بزيادة قدرها 6 ٪ ، وفقا للبيانات المقدمة في الخطة السنوية لوكالة السياحة الوطنية ENIT مع وزارة الثقافة والسياحة يوم الخميس.



وقالت وكيل وزارة السياحة لورنزا بونكورسي: "نريد إعطاء دور مركزي جديد للسياحة الإيطالية ، التي تمثل أحد الأصول الاقتصادية الرئيسية التي تمثل 13 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف 4.2 مليون شخص".



وأضافت "هذه الأرقام تجعل إيطاليا الأولي في مجال لسياحة في أوروبا".



