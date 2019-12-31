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الإيطاليون يأخذون إجازات أقل من نظرائهم الأوروبيين
عطلة واحدة في السنة في المتوسط
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    أنسامد - 30 ديسمبر - قالت وكالة الإحصاء الوطنية ISTAT في استطلاع للرأي نشر يوم الاثنين إن الإيطاليين في المتوسط يأخذون إجازات أقل من نظرائهم الأوروبيين.

    في المسح السنوي ، قالت وكالة الإحصاء أن المواطنين الإيطاليين في المتوسط يأخذون إجازة واحدة في السنة مقارنة مع المعدل الأوروبي البالغ 2.6 ٪.

    ووفقا لأحدث البيانات ، والتي تتعلق بعام 2017 ، "فهذا المتوسط أقل بكثير من متوسط البلدان المجاورة مثل إسبانيا (3.7 العطلات لكل فرد) ، وفرنسا (3.6) وألمانيا (2.8)" وقالت أن فنلندا تحتل المرتبة الأولى في الترتيب برصيد 7.4 رحلات لكل مواطن واليونان في الأسفل برصيد 0.6.

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