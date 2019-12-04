جبال الدولوميت أفضل المواقع الطبيعية في إيطاليا

أنسامد - 4 ديسمبر /كانون الأول - من بين 800 موقع سياحي في إيطاليا، حققت سلسلة جبال الدولوميت التي تقع شمال شرق إيطاليا 4.7 نقطة من أصل 5 في تقييم شركة غوغل لأفضل المواقع الطبيعية في البلاد.



والتقطت المصورة البولندية أنيتا ديميانوفيتش مجموعة متنوعة من الصور خلال زيارة لها لهذا الموقع الساحر في الخريف الماضي.



وشملت الصور مناظر الغروب وقمم الجبال الحادة والقرى الجميلة المحاطة بالمناظر الخلابة. كما شملت المناظر، قرية سانتا مادالينا التي تقع على ارتفاع شاهق على جبال الألب، إضافة إلى البحيرات الرائعة مثل لا غو دي برايس، وبحيرة ميسورينا.



وتعتبر قرية سانتا مادالينا الجميلة، واحدة من أكثر القرى شعبية بالنسبة للسياح في إيطاليا.كما تعد قرية فال دي فونيس من أجمل القرى التي يمكن زيارتها في فصل الخريف.

