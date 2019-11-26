انخفاض معدل المواليد في ايطاليا

انسامد - 26 نوفمبر - تشرين ثان - ذكر مكتب الإحصاء الإيطالي ISTAT اليوم أن معدل المواليد في إيطاليا انخفض في عام 2018 ، حيث بلغ إجمالي عدد الأطفال المسجلين 43947 طفلًا جديدًا ، أي أقل بمقدار 18000 طفل عن عام 2017.



إن الانخفاض المستمر في معدل المواليد الإيطالي هو الأكثر وضوحًا بين العائلات التي تستقبل اول مولود لها.. حيث بلغ عددأطفال المولودين الي 204،883 في عام 2018 ، أي أقل بمقدار 79000 في عام 2017.



انخفض متوسط عدد الأطفال لكل امرأة في إيطاليا إلى 1.29 في عام 2018 مقارنة ب 1.46 في عام 2010 ، كما بلغ متوسط اعمار الامهات 32 عاما من متوسط عمر السيدات اللائي يلدن.



