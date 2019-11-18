57 ٪ فقط من الأمهات في إيطاليا يعملن - ISTAT

أنسامد - 18 نوفمبر /تشرين الثاني - ذكرت وكالة الإحصاء الوطنية ISTAT اليوم الاثنين أن 57٪ فقط من الأمهات الإيطاليات يعملن خارج المنزل .



وقالت وكالة الاحصاء في تقرير ان المرأة الايطالية "عوقبت بشدة فيما يتعلق باحتمال التوفيق بين الوقت الذي تكريسه للعمل والذي تكريسه للعائلة." واشارت أن "معدل توظيف الأمهات اللائي تتراوح أعمارهن بين 25 و 54 سنة اللائي يعتنين بالأطفال الصغار أو الأقارب الذين لا يتمتعون بالاكتفاء الذاتي هو 57 ٪ ، مقارنة ب 89.3 ٪ للآباء".



وقال ISTAT هناك فجوة بين الشمال والجنوب في هذا ، كما هو الحال مع العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية.



وكان الفرق في معدل العمالة بين الأمهات والبنات بلا أطفال 16 ٪ في جنوب إيطاليا الأكثر فقرا. هذا بالمقارنة مع 11 ٪ في الوسط ، و 10 ٪ في الشمال الأكثر ثراء.



