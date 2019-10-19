حضور قوي لإيطاليا في معرض الكتاب في فرانكفورت

أنسامد - 19 أكتوبر /تشرين الأول- تشارك صناعة النشر الإيطالية في معرض فرانكفورت للكتاب بحضور قوي في كل من القطاعين المحلي والدولي ، وفقًا لأرقام رابطة الناشرين الإيطالية (AIE) المقدمة في تقرير عن يوم افتتاح معرض الكتاب يوم الأربعاء.



أظهر تقرير AIE عن حالة النشر الإيطالي في عام 2019 ارتفاع صادرات الكتب الإيطالية في عام 2018 ، مع ارتفاع مبيعات الحقوق بنسبة 9٪ مقارنة بالعام السابق.



ارتفعت المبيعات بنسبة 5 ٪ في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019 لمختلف النشرات للبالغين والشباب في المكتبات ومحلات السوبر ماركت والمتاجر عبر الإنترنت بما في ذلك Amazon ، بالإضافة إلى زيادة في عدد النسخ المباعة ، بعد ما يقرب من ثماني سنوات ، بزيادة 4 ٪.



في السنوات الخمس عشرة الماضية ، بلغ متوسط النمو السنوي للحقوق المباعة في الخارج 19.9 ٪ ، بقيادة نشر الأطفال والشباب ، وفي السنوات الأخيرة عن طريق الخيال ، والتي تمثل مجتمعة 60 ٪ من صادرات الكتب.



