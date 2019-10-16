إفتتاح "يوم الكناب الإجتماعي" في نسخته السابعة

أنسامد - 16 أكتوبر/ تشرين الأول - أفتتح "يوم الكتاب الاجتماعي "
في نسخته السابعة والذي يهدف إلي تشجيع مستخدمي وسائل التواصل
الاجتماعي على نشر العبارات والصور ومقاطع الفيديو خلال اليوم
للاحتفال بجمال القراءة ، مع علامة التصنيف #SocialBookDay.
"القراءة هي الجمال" هي قول مأثور يستخدم لبدء اليوم العالمي للكتب
على وسائل التواصل الاجتماعي ، التي ينظمها Libreriamo.
وفي هذا اليوم ، يدعم عشاق الكتب القراءة عن طريق نشر عبارات وصور
ومقاطع فيديو مخصصة لعالم الكتب على Facebook و Twitter و
Instagram ، باستخدام #SocialBookDay وذكر @ Libreriamo.
على مدار الأعوام الستة الماضية ، أنتج هذا الحدث الرقمي أكثر من
57000 تغريدة وتويتيد وأكثر من 28 مليون نقرة ، ويعود الفضل في جزء
منه إلى موافقات من أصحاب النفوذ وصناع الرأي والصحفيين واليوتيوب
ومكبرات الراديو ودي جي وشخصيات عامة ومؤثرة أخرى. وقال سارو
تروفاتو ، عالم الاجتماع ومؤسس ليبريامو: "بالنسبة لنا ، الكتب هي
أداة لنمو الأمة ، كوسيلة للجمع بين الناس ، كدافع لإرساء
الديمقراطية في الفكر العام".