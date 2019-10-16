إفتتاح "يوم الكناب الإجتماعي" في نسخته السابعة

أنسامد - 16 أكتوبر/ تشرين الأول - أفتتح "يوم الكتاب الاجتماعي " في نسخته السابعة والذي يهدف إلي تشجيع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على نشر العبارات والصور ومقاطع الفيديو خلال اليوم للاحتفال بجمال القراءة ، مع علامة التصنيف #SocialBookDay.



"القراءة هي الجمال" هي قول مأثور يستخدم لبدء اليوم العالمي للكتب على وسائل التواصل الاجتماعي ، التي ينظمها Libreriamo.



وفي هذا اليوم ، يدعم عشاق الكتب القراءة عن طريق نشر عبارات وصور ومقاطع فيديو مخصصة لعالم الكتب على Facebook و Twitter و Instagram ، باستخدام #SocialBookDay وذكر @ Libreriamo.



على مدار الأعوام الستة الماضية ، أنتج هذا الحدث الرقمي أكثر من 57000 تغريدة وتويتيد وأكثر من 28 مليون نقرة ، ويعود الفضل في جزء منه إلى موافقات من أصحاب النفوذ وصناع الرأي والصحفيين واليوتيوب ومكبرات الراديو ودي جي وشخصيات عامة ومؤثرة أخرى. وقال سارو تروفاتو ، عالم الاجتماع ومؤسس ليبريامو: "بالنسبة لنا ، الكتب هي أداة لنمو الأمة ، كوسيلة للجمع بين الناس ، كدافع لإرساء الديمقراطية في الفكر العام".



