كونتي : ايطاليا تسعى أن تكون رائدة في الاقتصاد الأخضر

أنسامد - 10 أكتوبر / تشرين الأول - أكد رئيس الوزراء جوزيبي كونتي يوم الخميس إن إيطاليا تسعى لأن تكون لاعبا رئيسيا في تحويل النظام الاقتصادي لجعله مستداما.



وقال كونتي في مناسبة بعنوان "تحدي الهيدروجين: 2019 العالمي ESG": "إيطاليا لها دور رائد في الاقتصاد الأخضر وفي تعزيز التدابير التي تضع الاقتصاد الدائري في المركز".



وأضاف "إن إيطاليا تريد أن تكون لاعبا رئيسيا في تغيير الاتجاه الذي يشمل جميع البلدان الأخرى ، التي لا تزال لديها بعض الخلافات المشروعة حول انتقال الطاقة هذا" مشيرا أنه يمكن لإيطاليا أن تعمل كقوة دافعة للمجتمع الأوروبي بأكمله للاستثمار في"مصافحة" بين الاقتصاد والبيئة.



