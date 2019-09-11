باليرمو تستضيف مؤتمر حول التنوع البيولوجي

أنسامد - 11 سبتمبر /آب - تستعد باليرمو لاستضافة مؤتمر من شأنه أن يبرز كيف أن الصراع اليمني والتهديدات الأخرى قد عرضت التنوع الحيوي الفريد لمجموعة جزر "سوكوترا" للخطر.



تقع الجزر ، المدرجة في قائمة التراث العالمي لليونسكو ، في شمال غرب المحيط الهندي بالقرب من خليج عدن. يبلغ طولها 250 كم ويتألف من أربع جزر وجزيرتين صخريتين. وقد تم الإعلان عن أنها ذات أهمية عالمية بسبب النباتات والحيوانات الغنية والمتميزة.



على سبيل المثال ، 37 ٪ من أنواع نبات سقطرى 825 ، و 90 ٪ من أنواع الزواحف و 95 ٪ من أنواع القواقع الأرضية لا تحدث في أي مكان آخر في العالم. يهدف مؤتمر أصدقاء سوكوترا الدولي الثامن عشر الذي سيعقد في باليرمو في الفترة من 26 سبتمبر إلى 6 أكتوبر إلى لفت الانتباه الدولي حول الحاجة إلى حماية هذا المكان الفريد.



وقال ماركو ليفاديوتي ، أحد منظمي الحدث: "سوكوترا هي واحدة من أهم مواقع التنوع البيولوجي في العالم وما زالت غير مستكشفة وغامضة نسبيا. كما إنها ملاذ طبيعي لا يمكننا المساومة عليه وتعريضه للخسارة".



