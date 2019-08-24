زيادة مبيعاته "برادا " بنسبة 2 ٪ في النصف الأول من العام

أنسامد - 24 أغسطس /آب - شهدت برادا Prada زيادة مبيعاتها بنسبة 2
٪ في النصف الأول ، لتصل إلى 1.57 مليار يورو. على وجه الخصوص ،
وحققت المجموعة الإيطالية الفاخرة نتائج جيدة في أوروبا والولايات
المتحدة .
وارتفعت مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 8 ٪ ، وبيع البضائع الجلدية
بنسبة 1 ٪ ، في حين ظلت مبيعات الأحذية مستقرة ، والفئتين
الأخيرتين تزن 76 ٪ على إجمالي المبيعات (56 + 20).
تأتي خيبة الأمل من مياو مياو ، المجموعة الشبابية ، التي انخفض
حجم مبيعاتها بنسبة 6 ٪ بين يناير ويونيو (-8 ٪ بسعر صرف ثابت)
مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. . مع مبيعات بلغت 1.28
مليار يورو ، تنمو العلامة التجارية الرائدة برادا بنسبة 4 ٪.