زيادة مبيعاته "برادا " بنسبة 2 ٪ في النصف الأول من العام

أنسامد - 24 أغسطس /آب - شهدت برادا Prada زيادة مبيعاتها بنسبة 2 ٪ في النصف الأول ، لتصل إلى 1.57 مليار يورو. على وجه الخصوص ، وحققت المجموعة الإيطالية الفاخرة نتائج جيدة في أوروبا والولايات المتحدة .



وارتفعت مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 8 ٪ ، وبيع البضائع الجلدية بنسبة 1 ٪ ، في حين ظلت مبيعات الأحذية مستقرة ، والفئتين الأخيرتين تزن 76 ٪ على إجمالي المبيعات (56 + 20).



تأتي خيبة الأمل من مياو مياو ، المجموعة الشبابية ، التي انخفض حجم مبيعاتها بنسبة 6 ٪ بين يناير ويونيو (-8 ٪ بسعر صرف ثابت) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. . مع مبيعات بلغت 1.28 مليار يورو ، تنمو العلامة التجارية الرائدة برادا بنسبة 4 ٪.



