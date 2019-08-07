دراسة:الايطاليون لا يهتمون بجود المقتنيات خاصة الملابس

انسامد - 7 اغسطس - اب - هناك الكثير من الحديث عن جودة المقتنيات لتحديد فترة بقاءها و مرات استخدامها ولكن هل يريد المستهلكون حقًا معرفة كيفية إنتاج الملابس التي يرتدونها؟ هذه هي النتائج المحبطة ، التي توضح ان الإيطاليين غير مهتمين لا يستمعون للنصح و لا يبحثون عن الجودة قبل شراء ملابسهم .. وفقا لدراسة استقصائية اجرتها ماني تيزي موضوعها تجربة الموضة و حقيقة الملابس التي ترتدونها و خضع له 4200 زائر لمتاجر الازياء و قبل الشراء .



يظهر الاستطلاع أن 56 ٪ من المستهلكين يسألون قليلا حول طبيعة الملابس و الاقمشة المستخدمة و هناك منهم من لا يسألون على الإطلاق كيف تم إنتاج الملابس. ومع ذلك ، هناك مصلحة أكبر في الأصل ، حيث 60 ٪ من العينة تولي اهتماما.. بينما نسبة تصل إلى 79 ٪ لا يشترون الملابس المستعملة .



فيما يتعلق بأسباب الشراء ، 35 ٪ فقط من المجيبين يشيرون إلى اهمية ان تكون الملابس مصنوعة من خامات جيدة تساعد علي استخدامها لفترات طويلة ..و لكن في النهاية معظم الناس بنسبة( 82 %) يشترون الثوب لانه يناسبهم شكليا بصرف النظر عن الخامة بينما (56%) يتوقف شراؤهم للثوب علي السعر لانه الارخص بينما (42%) من المبحوثين يشترون الثوب لأنه يتمشي مع الموضة السائدة .

