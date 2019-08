في مترو روما،إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية وكسب تذاكر

أنسامد - 3 أغسطس / آب / - ستمكن مبادرة جديدة في روما مستخدمي المترو من إعادة تدوير الزجاجات البلاستيكية وكسب تذاكر النقل العام في هذه العملية. علي كل 30 زجاجة بلاستيكية يتم إعادة تدويرها في الآلات التي توفرها Coripet والتي تثبتها في ثلاث محطات في العاصمة الإيطالية ستحصل على تذكرة، فإن كل زجاجة تبلغ قيمتها 5 سنتات.



ستبدأ المبادرة في محطة Cipro على الخط A ، و Priamide on Line B و San Giovanni على الخط C ، وستستمر مرحلة الاختبار لمدة 12 شهرا. ستقوم آلات Coripet بجمع الزجاجات ونقل "النقاط المكتسبة" من خلال تطبيقات My Cicero و TabNet. وقالت عمدة روما فرجينيا راجي "يمكننا أن نقول إننا أول عاصمة أوروبية كبيرة تقدم هذا النظام". تم تقديم نظام مماثل في اسطنبول العام الماضي.



وقال وزير البيئة سيرجيو كوستا من حزب M5S على فيسبوك "الشيء المثالي هو استهلاك كميات أقل من البلاستيك للاستخدام مرة واحدة واختيار زجاجات قابلة لإعادة الاستخدام".